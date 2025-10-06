El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
Diego Santilli, tras la renuncia a la candidatura de Espert: "Me toca asumir la responsabilidad"
El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Cuenta DNI activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
Postergan vencimiento del Impuesto Inmobiliario: ¿cuándo se tendrá que pagar la última cuota?
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Niveles de arsénico en el agua de La Plata: el proyecto para detectarlo a través de un mapa interactivo
Espert bajó su candidatura tras las denuncias y presiones internas: Milei lo quiere a Santilli
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El vencimiento original era esta semana, pero desde Provincia decidieron cambiarlo "por razones de índole operativa"
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), prorrogó la fecha de vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que vencía el próximo 9 de octubre. Los contribuyentes tendrán hasta el martes 25 de noviembre para cumplir con sus obligaciones tributarias, en los mismos términos y condiciones del plazo original, y así obtener la bonificación de hasta el 10%.
De acuerdo a una disposición que se publicó hoy en el Boletín Oficial, “por razones de índole operativa” se reprogramó el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto y habilitar “los medios adecuados para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de pago” de los contribuyentes.
En ese sentido, desde ARBA recordaron que quienes no tengan deudas y estén adheridos al débito automático tendrán una bonificación de hasta el 10% al momento de abonar la última cuota del año.
También, se podrá abonar desde la web de ARBA con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.
Además, estará disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR que se recibirá en las próximas semanas por correo electrónico, el cual se encontrará vigente hasta el nuevo vencimiento de la cuota. Además, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.
ARBA permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
Esta opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado. Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza a los que ya se encuentran adheridos.
Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web www.arba.gov.ar en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.
Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.
En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí