Postergan vencimiento del Impuesto Inmobiliario: ¿cuándo se tendrá que pagar la última cuota?
6 de Octubre de 2025 | 09:33

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), prorrogó la fecha de vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que vencía el próximo 9 de octubre. Los contribuyentes tendrán hasta el martes 25 de noviembre para cumplir con sus obligaciones tributarias, en los mismos términos y condiciones del plazo original, y así obtener la bonificación de hasta el 10%.

De acuerdo a una disposición que se publicó hoy en el Boletín Oficial, “por razones de índole operativa” se reprogramó el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto y habilitar “los medios adecuados para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de pago” de los contribuyentes.

En ese sentido, desde ARBA recordaron que quienes no tengan deudas y estén adheridos al débito automático tendrán una bonificación de hasta el 10% al momento de abonar la última cuota del año.

También, se podrá abonar desde la web de ARBA con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.

Además, estará disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR que se recibirá en las próximas semanas por correo electrónico, el cual se encontrará vigente hasta el nuevo vencimiento de la cuota. Además, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherir los impuestos al débito automático para obtener el descuento

ARBA permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.

Esta opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado. Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza a los que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web www.arba.gov.ar en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.

