A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Gimnasia (29 puntos) ganó una verdadera final en Junín y -además de superar en la tabla anual a Banfield y Sarmiento, logró consolidar la ventaja de tres partidos sobre los rivales más comprometidos, Aldosivi (21) y San Martín (20). Con solamente cinco fechas por jugarse, la diferencia le brinda una tranquilidad importante ante un fixture complicado para el Lobo.

Para Aldosivi, la gran victoria ante Unión en Santa Fe le permitió acercarse a algunos rivales, pero el triunfo tripero casi sacó al equipo de Orfila de la conversación, ya que por debajo Banfield (28), Sarmiento (27), Godoy Cruz (26), Talleres (24) al margen de marplatenses y sanjuaninos.

El Tiburón marplatense fue el único que ganó, ya que hubo empates de San Martín, Talleres, Godoy Cruz, además de la derrota de Sarmiento ante el Tripero y de la caída de Banfield frente a Huracán.

Ahora el próximo sábado Gimnasia recibirá a Talleres en el Bosque con obligaciones se quiere pelear el acceso a los playoffs pero con cierta tranquilidad, ya que una victoria más lo sacará definitivamente de la lucha por no descender.

El Lobo volverá a las prácticas en Estancia Chica desde las 9.00. Si bien Manuel Panaro terminó golpeado en Junín, en principio no habrá bajas, aunque el único que estará en condiciones de volver sí lo decide Orfila es Fabricio Corbalán, quien cumplió la sanción por la tarjeta roja ante Rosario Central.