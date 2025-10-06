Otra vez miles de vecinos sin poder dormir por las motos

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La caravana de motos que todos los fines de semana se dedica a recorrer distintos barrios de la Ciudad circuló por diagonales y otras avenidas céntricas, para llenar de ruidos molestos hasta horas de la madrugada del sábado y acompañó ese espectáculo con la aceleración de poderosos motores con escape libre y maniobras peligrosas, para esquivar a la Policía. De esta manera, miles de vecinos platenses volvieron a padecer el suplicio de no poder dormir en sus hogares acosados por el ruido atronador de los vehículos.
Según relataron frentistas, el estruendo de los motores comenzó a escucharse pasadas las 22 y se extendió durante varias horas, especialmente por zonas céntricas como Plaza Moreno, diagonal 80, calle 7 y avenida 44. Los testigos denunciaron que los motociclistas realizaron picadas, “wheelie” y cruzaron varios semáforos en rojo, poniendo en riesgo su propia integridad y la de terceros.
“No se puede dormir, ni circular tranquilo. Pasa cada fin de semana y nadie hace nada. Ya no respetan ni los semáforos”, expresó una vecina de la calle 12 que filmó parte del recorrido.
Por su parte, una fuente de la Comuna indicó que si bien se realizaron operativos en distintos puntos del casco, muchos de los motociclistas se desplazaron en grupos grandes y dispersos, dificultando el accionar de los agentes. “Intentamos interceptar a varios, pero se escapan por calles laterales o directamente ignoran las órdenes de detenerse”, se admitió desde Control Urbano.
Tal como se dijo ayer en este diario, este tipo de caravanas se repite desde hace meses en la Región, especialmente durante las noches de viernes y sábado y preocupa por el creciente nivel de imprudencia al volante. En redes sociales, algunos participantes incluso comparten las convocatorias y las rutas que seguirán, en las que además no dejan de organizar peligrosas picadas.
La contaminación sonora no es siempre un delito, sino que depende de su gravedad y el perjuicio que cause. Es posible que estos motociclistas supongan que están exentos de una sanción penal, pero ocurre que, cuando el ruido molesto deriva en un daño grave o riesgo para la salud se convierte en un delito en perjuicio de la salud pública.
LE PUEDE INTERESAR
Mercados volátiles y la ayuda de EE UU
Lo cierto es que la Ciudad se encuentra desafiada por el flagelo de las ruidosas caravanas de motos.
Un desafío que surge, indudablemente, de una actitud dolosa de los motociclistas, que salen con la única intención de molestar, de escandalizar a los vecinos. Es triste decirlo, pero se deben divertir con esas actitudes antisociales que protagonizan.
No son sólo infractores vernáculos, ahora llegan desde algunos distritos del Conurbano –lo mismo ocurrió durante décadas con los vendedores ambulantes- atraídos por la liberalidad existente en las calles y lugares públicos para realizar estos verdaderos exhibiciones de la anarquía y el desprecio por la vida social.
La Comuna y la Policía deben actuar, en nombre de las leyes que así facultan a esos organismos a reprimir tales escándalos. Se está aquí frente a graves infracciones y eventuales delitos que atentan contra la convivencia. Y quienes los cometen deben ser sancionados con el mayor rigor legal posible.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí