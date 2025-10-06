Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Otra vez miles de vecinos sin poder dormir por las motos

Otra vez miles de vecinos sin poder dormir por las motos
6 de Octubre de 2025 | 01:46
Edición impresa

La caravana de motos que todos los fines de semana se dedica a recorrer distintos barrios de la Ciudad circuló por diagonales y otras avenidas céntricas, para llenar de ruidos molestos hasta horas de la madrugada del sábado y acompañó ese espectáculo con la aceleración de poderosos motores con escape libre y maniobras peligrosas, para esquivar a la Policía. De esta manera, miles de vecinos platenses volvieron a padecer el suplicio de no poder dormir en sus hogares acosados por el ruido atronador de los vehículos.

Según relataron frentistas, el estruendo de los motores comenzó a escucharse pasadas las 22 y se extendió durante varias horas, especialmente por zonas céntricas como Plaza Moreno, diagonal 80, calle 7 y avenida 44. Los testigos denunciaron que los motociclistas realizaron picadas, “wheelie” y cruzaron varios semáforos en rojo, poniendo en riesgo su propia integridad y la de terceros.

“No se puede dormir, ni circular tranquilo. Pasa cada fin de semana y nadie hace nada. Ya no respetan ni los semáforos”, expresó una vecina de la calle 12 que filmó parte del recorrido.

Por su parte, una fuente de la Comuna indicó que si bien se realizaron operativos en distintos puntos del casco, muchos de los motociclistas se desplazaron en grupos grandes y dispersos, dificultando el accionar de los agentes. “Intentamos interceptar a varios, pero se escapan por calles laterales o directamente ignoran las órdenes de detenerse”, se admitió desde Control Urbano.

Tal como se dijo ayer en este diario, este tipo de caravanas se repite desde hace meses en la Región, especialmente durante las noches de viernes y sábado y preocupa por el creciente nivel de imprudencia al volante. En redes sociales, algunos participantes incluso comparten las convocatorias y las rutas que seguirán, en las que además no dejan de organizar peligrosas picadas.

La contaminación sonora no es siempre un delito, sino que depende de su gravedad y el perjuicio que cause. Es posible que estos motociclistas supongan que están exentos de una sanción penal, pero ocurre que, cuando el ruido molesto deriva en un daño grave o riesgo para la salud se convierte en un delito en perjuicio de la salud pública.

LE PUEDE INTERESAR

Mercados volátiles y la ayuda de EE UU

LE PUEDE INTERESAR

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Lo cierto es que la Ciudad se encuentra desafiada por el flagelo de las ruidosas caravanas de motos.

Un desafío que surge, indudablemente, de una actitud dolosa de los motociclistas, que salen con la única intención de molestar, de escandalizar a los vecinos. Es triste decirlo, pero se deben divertir con esas actitudes antisociales que protagonizan.

No son sólo infractores vernáculos, ahora llegan desde algunos distritos del Conurbano –lo mismo ocurrió durante décadas con los vendedores ambulantes- atraídos por la liberalidad existente en las calles y lugares públicos para realizar estos verdaderos exhibiciones de la anarquía y el desprecio por la vida social.

La Comuna y la Policía deben actuar, en nombre de las leyes que así facultan a esos organismos a reprimir tales escándalos. Se está aquí frente a graves infracciones y eventuales delitos que atentan contra la convivencia. Y quienes los cometen deben ser sancionados con el mayor rigor legal posible.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje

Goleó y es puntero: Boca se floreó ante la Lepra

VIDEO. Central le dio vuelta el partido a River con fútbol y mucha actitud

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas

López Murphy: “Cristina Kirchner me robó”

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Autismo: se trataría de más de una enfermedad

VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
Últimas noticias de Opinión

La tormenta perfecta: el Gobierno en su encrucijada

Mercados volátiles y la ayuda de EE UU

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Alerta médico para prevenir y controlar al dengue en el país
Espectáculos
Tras sus dichos sobre Barreda, Cordera tuvo que frenar su gira
Osqui Guzmán: del miedo al llanto y del arrepentimiento al perdón
“Huelga de hambre”: el dramático momento de More Rial, presa en Magdalena
“Los milagros existen”: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y se recupera
“¿Es maní?”: Wanda no para y volvió a mojarle la oreja a Icardi, que lo mira por tevé
Policiales
Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
No paran los accidentes de tránsito en la Ciudad
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Indagan a un cirujano por la muerte de una paciente
Información General
Autismo: se trataría de más de una enfermedad
Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta
“La pobreza y el narcotráfico pesan”
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Deportes
VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores
Arasa y una actuación que rozó el bochorno
VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla