Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los carpinchos, convertidos en emblema de resistencia frente al avance urbano, acaban de sumar un triunfo en su convivencia forzada con uno de los barrios privados más exclusivos del país. El juzgado en lo Civil y Comercial 13 de San Isidro dictó medidas cautelares que prohíben la castración de los animales y ordenan suspender las obras que estaban en marcha sobre los humedales de la zona.
La resolución, que surge de una acción de amparo impulsada por la organización ambientalista “Callejero Casa Quiere”, obliga a la empresa desarrolladora a frenar cualquier intervención que pueda dañar la fauna silvestre hasta tanto se presente y apruebe un estudio de impacto ambiental integral. En los hechos, significa un duro golpe a los planes de control poblacional y a la idea de avanzar con un corredor biológico dentro del barrio.
El fallo también veta fumigaciones y otras prácticas que, según la denuncia, fragmentaban el ecosistema y limitaban el acceso de los carpinchos al agua. La organización demandante advirtió que en los últimos meses decenas de ejemplares murieron por desmontes y atropellos, en un territorio cada vez más presionado por el avance inmobiliario.
Más allá de lo estrictamente legal, la decisión tiene una fuerte carga simbólica. En la disputa entre los dueños de las casas y los habitantes originales de los humedales, los carpinchos lograron inclinar la balanza a su favor. La especie, amparada por leyes de protección provincial y nacional, quedó bajo resguardo judicial en un caso que vuelve a exponer los límites de los grandes emprendimientos urbanos sobre territorios frágiles.
La desarrolladora podrá apelar en los próximos días, pero hasta que la Justicia defina en forma definitiva, las obras y las medidas de control deberán detenerse. Por ahora, los carpinchos ganaron la pulseada: seguirán circulando libremente por las calles, jardines y lagunas del barrio que alguna vez pretendió expulsarlos.
LE PUEDE INTERESAR
“La pobreza y el narcotráfico pesan”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí