Información General |UN DURO FALLO JUDICIAL

Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta

familia de carpinchos

6 de Octubre de 2025 | 01:56
Los carpinchos, convertidos en emblema de resistencia frente al avance urbano, acaban de sumar un triunfo en su convivencia forzada con uno de los barrios privados más exclusivos del país. El juzgado en lo Civil y Comercial 13 de San Isidro dictó medidas cautelares que prohíben la castración de los animales y ordenan suspender las obras que estaban en marcha sobre los humedales de la zona.

La resolución, que surge de una acción de amparo impulsada por la organización ambientalista “Callejero Casa Quiere”, obliga a la empresa desarrolladora a frenar cualquier intervención que pueda dañar la fauna silvestre hasta tanto se presente y apruebe un estudio de impacto ambiental integral. En los hechos, significa un duro golpe a los planes de control poblacional y a la idea de avanzar con un corredor biológico dentro del barrio.

NI FUMIGACIONES NI DESMONTES

El fallo también veta fumigaciones y otras prácticas que, según la denuncia, fragmentaban el ecosistema y limitaban el acceso de los carpinchos al agua. La organización demandante advirtió que en los últimos meses decenas de ejemplares murieron por desmontes y atropellos, en un territorio cada vez más presionado por el avance inmobiliario.

Más allá de lo estrictamente legal, la decisión tiene una fuerte carga simbólica. En la disputa entre los dueños de las casas y los habitantes originales de los humedales, los carpinchos lograron inclinar la balanza a su favor. La especie, amparada por leyes de protección provincial y nacional, quedó bajo resguardo judicial en un caso que vuelve a exponer los límites de los grandes emprendimientos urbanos sobre territorios frágiles.

La desarrolladora podrá apelar en los próximos días, pero hasta que la Justicia defina en forma definitiva, las obras y las medidas de control deberán detenerse. Por ahora, los carpinchos ganaron la pulseada: seguirán circulando libremente por las calles, jardines y lagunas del barrio que alguna vez pretendió expulsarlos.

 

