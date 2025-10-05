Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Boca goleó 5 a 0 a Newell's en La Bombonera y es el nuevo líder de la Zona A

5 de Octubre de 2025 | 19:25

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell’s Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, y con esta contundente victoria el equipo xeneize se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.  

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco. Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.  

En el arranque, Brian Aguirre fue el encargado de exigir a Juan Espinola con un disparo de media distancia que el arquero controló sin inconvenientes.

Con paciencia y ante un rival que no presionaba, Juan Barinaga envió un preciso centro frontal para que Milton Giménez celebre el prematuro tanto del Xeneize.

Para los 20 minutos, el Xeneize impone condiciones en La Bombonera y lleva el partido a la zona defendida por Juan Espínola. Leandro Paredes, Barinaga, Merentiel y Milton Giménez son los más destacados de la tarde.

A los 24, Milton Giménez extiende la diferencia a favor del Xeneize. Otro envío de Barinaga al pecho del ex Banfield, una descarga para Merentiel y un remate en el palo fueron los condimentos de la conquista del goleador. El Xeneize puede golear a Newell’s si se mantiene la tendencia del choque.

Luego, al minuto 32, Ayrton Costa comienza y termina la jugada ante una defensa paralizada. El ex Independiente transformó el triunfo en goleada, a pesar del sacrificio de Juan Espínola.

En el primer tiempo, el Xeneize se fue al descanso con una abrumadora ventaja ante Newell’s gracias a los goles de Milton Giménez (2) y Ayrton Costa. El conjunto de Claudio Úbeda se imponía con autoridad y justifica el triunfo con contundencia. Alejo Montero deberá cuidarse en el complemento, porque fue el único amonestado del partido.

En el arranque del complemento, Alan Velasco recibió en el borde del área grande, giró para sacarse de encima a su marca y buscó con una rosca peligrosa que complicó a Espínola. El arquero paraguayo dominó en dos tiempos.

A los cinco minutos, Alan Velasco habilitó a Milton Giménez y el ex delantero de Banfield eludió a Espínola antes de descargar para Brian Aguirre. La Ley del Ex se hacía presente en La Bombonera para el 4 a 0.

A los 15 minutos, Lautaro Blanco se proyectó con determinación y sorprendió a Espínola con un disparo rasante que se le escurrió por el primer palo. El Xeneize gana, gusta y golea ante un rival que nunca estuvo a la altura.

