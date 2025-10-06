Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Generó la furia de todo el Pincha

Una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas: Arasa y una actuación que rozó el bochorno

El árbitro no revisó una falta previa en el gol de Barracas y le anuló mal un tanto al Pincha, por supuesto offside de Carrillo

Una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas: Arasa y una actuación que rozó el bochorno

el gol anulado a palacios: no se ve off side de carrillo / captura tv

6 de Octubre de 2025 | 03:04
Edición impresa

Estudiantes empató un partido polémico con Barracas Central, donde Nazareno Arasa quedó bajo la lupa por sus decisiones. Nuevamente un partido en la que el Guapo es protagonista, quedó envuelto en varias jugadas dudosas.

El enojo fue muy grande en el Pincha, ya que se sintió perjudicado, que lo dejaron sin dos puntos claves para la pelea por el ingreso a las copas y también para subirse a lo más alto de la Zona A.

Desde un principio, Arasa cortó demasiado el juego, sobre todo cobrando las famosas “chiquitas” en el área de Barracas Central. Pero sin dudas, el accionar más discutido del árbitro se vio en el segundo tiempo.

En primer lugar, en la jugada previa al empate del elenco visitante, donde se ve un claro contacto de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez, en la disputa de pelota. Eso generó que el defensor de Estudiantes quede en el piso, bastante dolorido.

Si bien la jugada es muy rápida, terminó siendo clave para el cabezazo de Candia, que logró el empate para su equipo. Lo más llamativo de la situación fue que desde el VAR, a cargo de José Carreras, no llamaron a Arasa. Además hubo empujón a Muslera.

“No hay infracción, fue gol”, fueron las palabras del juez principal a los jugadores de Estudiantes, que no pararon de protestar y que pidieron la revisión de la falta. También destacaron que hubo un contacto sobre Muslera al momento de disputar la pelota.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”

LE PUEDE INTERESAR

Goleó y es puntero: Boca se floreó ante la Lepra

Sin embargo, la temperatura fue aumentando y Arasa nuevamente volvió a ser protagonista, en un tanto anulado a Estudiantes. Luego de un pelotazo desde la derecha, Carrillo asistió a Palacios, que convirtió el 2-1. Sin embargo, el tanto fue revisado por el VAR y se definió invalidarlo, por posición adelantada.

Sin embargo, la posición adelantada no quedó clara al momento del trazado de las líneas. La terna arbitral le terminó cobrando un ofsside milimétrico a Carrillo, ya que luego Palacios definió dentro del área pero detrás de la línea de la pelota.

Tanto los jugadores como el propio Eduardo Domínguez, no lo pudieron creer al momento que el VAR comunicó la posición adelantada. Varios futbolistas del Pincha se agarraron la cabeza, entre ellos, Carrillo, sin poder creer la acción.

Para colmo, la terna arbitral después le anuló otro tanto a Estudiantes, donde Edwuin Cetré convertía el 2-1. Nuevamente la jugada fue revisada, pero esta vez el delantero colombiano estuvo adelantado de manera clara.

Sin embargo, la ebullición fue grande en UNO, ya que todo Estudiantes se sintió tocado por las decisiones arbitrales. La impotencia fue grande tanto en la gente como en los jugadores, pese a que esta vez la decisión fue correcta.

Después, Estudiantes reclamó un penal sobre Lucas Alario en el final, por un agarrón. Sin embargo, Arasa decidió que siga el juego y no cobró nada.

En el final, todos los jugadores del Pincha le fueron a reclamar al árbitro las jugadas polémicas y también algunas infracciones que no cobró. Uno de los más enérgicos fue Fernando Muslera, que le dijo al árbitro que el gol de Palacios valía. Después, al momento de irse del estadio, el juez principal fue silbado por los hinchas de Estudiantes.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Barracas Central

La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR

Final caliente y lluvia de bronca en UNO contra el árbitro y Chiqui Tapia

El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

VIDEO. Central le dio vuelta el partido a River con fútbol y mucha actitud

Goleó y es puntero: Boca se floreó ante la Lepra

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Nuevo capítulo entre el Pincha y Mengao con una denuncia de por medio

Espert bajó su candidatura tras las denuncias y presiones internas: Milei lo quiere a Santilli

Una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas: Arasa y una actuación que rozó el bochorno
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR

El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores

VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”
Espectáculos
Tras sus dichos sobre Barreda, Cordera tuvo que frenar su gira
Osqui Guzmán: del miedo al llanto y del arrepentimiento al perdón
“Huelga de hambre”: el dramático momento de More Rial, presa en Magdalena
“Los milagros existen”: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y se recupera
“¿Es maní?”: Wanda no para y volvió a mojarle la oreja a Icardi, que lo mira por tevé
La Ciudad
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40
La verdad de la milanesa: La Plata trepa en un “ranking”, entre preferencia y necesidad
Tras la lluvia se aguardan días más cálidos
El 8 empieza el calendario de pagos de la ANSES
Policiales
Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
No paran los accidentes de tránsito en la Ciudad
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Indagan a un cirujano por la muerte de una paciente
Política y Economía
Espert bajó su candidatura tras las denuncias y presiones internas: Milei lo quiere a Santilli
Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
Caputo y su equipo inician negociaciones con EE UU
Récord de ventas de autos usados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla