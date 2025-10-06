Una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas: Arasa y una actuación que rozó el bochorno

Estudiantes empató un partido polémico con Barracas Central, donde Nazareno Arasa quedó bajo la lupa por sus decisiones. Nuevamente un partido en la que el Guapo es protagonista, quedó envuelto en varias jugadas dudosas.

El enojo fue muy grande en el Pincha, ya que se sintió perjudicado, que lo dejaron sin dos puntos claves para la pelea por el ingreso a las copas y también para subirse a lo más alto de la Zona A.

Desde un principio, Arasa cortó demasiado el juego, sobre todo cobrando las famosas “chiquitas” en el área de Barracas Central. Pero sin dudas, el accionar más discutido del árbitro se vio en el segundo tiempo.

En primer lugar, en la jugada previa al empate del elenco visitante, donde se ve un claro contacto de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez, en la disputa de pelota. Eso generó que el defensor de Estudiantes quede en el piso, bastante dolorido.

Si bien la jugada es muy rápida, terminó siendo clave para el cabezazo de Candia, que logró el empate para su equipo. Lo más llamativo de la situación fue que desde el VAR, a cargo de José Carreras, no llamaron a Arasa. Además hubo empujón a Muslera.

“No hay infracción, fue gol”, fueron las palabras del juez principal a los jugadores de Estudiantes, que no pararon de protestar y que pidieron la revisión de la falta. También destacaron que hubo un contacto sobre Muslera al momento de disputar la pelota.

Sin embargo, la temperatura fue aumentando y Arasa nuevamente volvió a ser protagonista, en un tanto anulado a Estudiantes. Luego de un pelotazo desde la derecha, Carrillo asistió a Palacios, que convirtió el 2-1. Sin embargo, el tanto fue revisado por el VAR y se definió invalidarlo, por posición adelantada.

Sin embargo, la posición adelantada no quedó clara al momento del trazado de las líneas. La terna arbitral le terminó cobrando un ofsside milimétrico a Carrillo, ya que luego Palacios definió dentro del área pero detrás de la línea de la pelota.

Tanto los jugadores como el propio Eduardo Domínguez, no lo pudieron creer al momento que el VAR comunicó la posición adelantada. Varios futbolistas del Pincha se agarraron la cabeza, entre ellos, Carrillo, sin poder creer la acción.

Para colmo, la terna arbitral después le anuló otro tanto a Estudiantes, donde Edwuin Cetré convertía el 2-1. Nuevamente la jugada fue revisada, pero esta vez el delantero colombiano estuvo adelantado de manera clara.

Sin embargo, la ebullición fue grande en UNO, ya que todo Estudiantes se sintió tocado por las decisiones arbitrales. La impotencia fue grande tanto en la gente como en los jugadores, pese a que esta vez la decisión fue correcta.

Después, Estudiantes reclamó un penal sobre Lucas Alario en el final, por un agarrón. Sin embargo, Arasa decidió que siga el juego y no cobró nada.

En el final, todos los jugadores del Pincha le fueron a reclamar al árbitro las jugadas polémicas y también algunas infracciones que no cobró. Uno de los más enérgicos fue Fernando Muslera, que le dijo al árbitro que el gol de Palacios valía. Después, al momento de irse del estadio, el juez principal fue silbado por los hinchas de Estudiantes.