Más que Martín Fierro, premio Martín-Truchos

5 de Octubre de 2025 | 04:07 Edición impresa

Chicas, ¿vieron la entrega del Martín Fierro a la tele el lunes pasado?

¡Obvio! Más por la alfombra roja que por otra cosa. ¡Me encanta chusmear los luquetes!

¿Qué te pareció el atuendo de Wanda Nara?

Horrendo, por más que tenía varias decenas de miles de dólares encima.

¡Parecía Doña Florinda del Chavo! ¡Con ese pañuelo en la cabeza!

¡Ojo que ese pañuelo es un Hermès auténtico! Curtió onda vintage, retro.

¡Qué retro ni retro! Le faltaba el changuito y parecía Doña Rosa volviendo de la feria de fruta y verdura de mi barrio.

Se inspiró en grandes divas. Audrey Hepburn, Marilyn Monroe …

¡No vas a comparar a esas finísimas y sofisticadas mujeres con la ex de L-Gante! Está a años luz de distancia, por más “Dolce & Gabbana” y joyas Jean Pierre que se haya tirado encima. La mona, aunque se vista de seda, mona queda. Grasa con guita y punto.

Muy polémicos los premios, ¿no?

Todo muy raro. Si hasta los miembros de APTRA, los que habían votado, se sorprendieron con los elegidos. Parece que hubo fraude, o alguna mano negra. Vaya una a saber.

Empecemos por el Maestro de Ceremonias. El ego de ese pibe es más grande que el Hilton entero.

¿No te gustó cómo condujo el evento?

El primer lukete, casi en cueros, fuera de lugar. Más para “Much Music” o para los “Grammy” que para el Martín Fierro. El segundo, repuntó un poquito.

¡Y la cantidad de chivos que se mandó! Muy asqueroso estar cenando mientras se promocionan productos para encías sangrantes, hemorroides, constipación, hongos en los pies o cándida vaginal.

¡Estás exagerando, Mimí! No hubo esos avisos.

¡Y la frutilla de la torta! Él dándose a sí mismo el Martín Fierro de Oro. ¡Too much!

¿Y si no lo sabía ante de abrir el sobre?

¡No seas ingenua, amiga! Fingió sorpresa, pero fue menos creíble que las lágrimas de Elbita Marcovecchio durante el homenaje a Lanata.

Se picó entre la Su y Vero Lozano, ¿vieron?

Obvio, por el Corcho compartido. Y además porque Vero labura todos los días del año y Su hizo solamente 4 programas. Está fiaca últimamente.

Esas divas, como Su y la Chiqui, no van si no se aseguran alguna estatuilla antes. Simple.

La perlita de la noche fue el furcio de la Giménez, cuando dijo “Ruckauf” en lugar de “Luk Ra.” ¡De antología!

Es que Ruckauf está abonado a todos los canales. A cualquier hora que prendas la tele, lo ves dando cátedra. Figurita repetida. Tiene más cámara que Luk Ra, a quien no registro.

Con la diva de los teléfonos le erraron fiero. Salió como mejor conductora cuando la plaqueta decía: “Premio a los Martín Fierro a la Televisión Abierta Innovación Televisiva”.

¿Innovación? ¿Por qué?

Por esa seudo entrevista que se hizo a sí misma con el personaje de “La Mary”, ¿se acuerdan? Una de las primeras muestras de lo que se puede lograr con la Inteligencia Artificial.

Convengamos que el canal que transmite, en este caso el de las pelotitas, siempre corre con ventaja y se queda con los mejores, ¿no?

Por eso ganó el bodrio “Gran Hermano”, que ya prepara su regreso.

Chicas, vayan llevando sus escobas al taller de alineación y balanceo, que empezó el mes de Halloween.

Brindo por nosotras. Como dice la canción: “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¡Chin, chin!

