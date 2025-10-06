Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires plantea una situación inusual para los votantes, ya que el próximo 26 de octubre irán a las urnas y verán su imagen y nombre en las boletas, pese a que ya no participa de la elección.

Sucede que la decisión de bajarse de la lista se dio a escasos 21 días para los comicios y con la mitad de las boletas ya impresas.

La Justicia Electoral asegura que ya no tiene margen de tiempo para ordenar una reimpresión y también ya se terminó el plazo para presentar los nombres de candidatos y fotos.

Además, algunas de las papeletas ya están en proceso de fraccionamiento y distribución, por lo que no solo habría que hacer nuevas, sino que se tendrían que retirar esas, destruirlas e iniciar un nuevo proceso.

De hecho, según pudo comprobar este diario, gran parte de las boletas que le corresponden a la Ciudad ya están en el Pasaje Dardo Rocha.

Fuentes de la Justicia Electoral confirmaron anoche al portal Infobae que el plazo para modificar los nombres y el orden de los candidatos que estarán en las boletas únicas de papel (BUP) ya se agotó, por lo cual, más allá de la decisión de dar un paso al costado, la foto de Espert quedará en los documentos con los que votarán casi 14 millones de bonaerenses.