La tarde del domingo en el estadio de UNO quedó marcada por la bronca y la polémica. Estudiantes empató 1-1 ante Barracas Central en un partido que terminó desatando una tormenta mediática y un renovado encendido debate sobre los arbitrajes en el fútbol argentino. Las decisiones de Nazareno Arasa, sumadas a las intervenciones -penosas- del VAR, encendieron la furia de jugadores, cuerpo técnico e hinchas del “Pincha”, que no dudaron en apuntar hacia el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Hasta los medios porteños hicieron eco de lo sucedido.
El encuentro tuvo momentos que dejaron perplejos incluso a los propios periodistas, o hasta silencio dentro de los "favorecidos". Faltas no cobradas como en la del gol de la visita, laterales o córnes no observados y un gol anulado a Estudiantes por una supuesta posición adelantada que en el VAR no se notó que generó indignación fueron el detonante de los reclamos.
El eco de la controversia no tardó en llegar a los principales medios nacionales. Las portadas de este lunes 6 de octubre reflejaron la magnitud del escándalo: Clarín: “Otra ayudita para Chiqui Tapia”; La Nación: “Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia” y un editorial titulado: “Ya no se puede jugar contra Barracas Central”; y Olé: “Barracas, si no te gana, te plancha”. Las tapas dejaron en claro que el episodio trascendió el ámbito deportivo para instalarse en el debate público sobre la transparencia en el fútbol argentino.
En la conferencia posterior al partido, el entrenador de Estudiantes no ocultó su fastidio: “Esto no es un error humano, es algo que se viene repitiendo. Ya no sabemos cómo competir cuando las decisiones siempre van para el mismo lado”, sentenció.
En la calle y redes sociales, la reacción de los hinchas del “Pincha” fue inmediata: críticas contra Arasa, el VAR y mensajes directos hacia Tapia, a quien responsabilizan de beneficiar a Barracas Central.
