Tras la lluvia se aguardan días más cálidos

Desde mañana las máximas estarán por encima de los 20 grados. Habrá marcada nubosidad pero no se esperan precipitaciones
Un domingo inestable marcó el último tramo del fin de semana que tuvo de todo: lluvia, viento, sol y marcado cambio de temperatura. Para esta semana se aguardan temperaturas máximas superiores a los 20 grados desde mañana.
El domingo comenzó con lluvias en la madrugada hasta las primeras horas de la mañana. El cielo plomizo se sostuvo hasta las 11 y luego se despejó hasta hacerle lugar al sol al mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando volvió a llover y comenzó a bajar el termómetro.
Si bien las lluvias de la tarde no fueron intensas, sirvieron como puente hacia un descenso de la temperatura.
Hoy la marca máxima está prevista en 17 grados. Y desde mañana será de 21 grados hacia arriba, según el pronóstico extendido.
En oposición al sábado, que estuvo soleado y con temperaturas de verano, el domingo fue inestable con marcas que descendieron en la tarde con el correr de las horas hacia la noche.
En La Plata, por las previsiones climáticas que hubo para el fin de semana, se suspendieron distintas actividades públicas, por ejemplo la maratón organizada por la Universidad Nacional de La Plata, que se iba a realizar en la jornada de ayer y aún no tiene nueva fecha.
Para hoy se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada, la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 8 y 17 grados.
Mañana e presentaría con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 7 y 22 grados.
Desde el miércoles y hasta el próximo domingo las temperaturas máximas estarán entre los 23 y 26 grados.Las mínimas estarán entre los 9 y 12 grados.
En principio, para esta semana no se incluye en el pronóstico extendido del clima la posibilidad de precipitaciones.
