La Ciudad

Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo

6 de Octubre de 2025 | 01:45
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

historia del cine

Los viernes se realiza el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, de 19 a 21. Organiza el

Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

LITERATURA EN CIRCUNVALACIÓN

En el Club Circunvalación -de 7 entre 77 y 78-, se realiza un taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro para adultos. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.

TALLER INFANTIL EN CAPITAL CHICA

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

CIRCO PARA NIÑOS EN GARIBALDI

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.

FIESTA MENSUAL

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizará su Fiesta Mensual el sábado 18 de octubre, a las 20, en su sede de 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. El derecho a espectáculo es de $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

