Comienza la inscripción en los colegios de la UNLP

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la jornada de hoy abre la inscripción para estudiantes en cinco instituciones y colegios pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata, de cara al ciclo lectivo 20216.
El proceso para ingresar al Colegio Nacional “Rafael Hernández”, al Liceo “Víctor Mercante”, al Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, a la Escuela Graduada “Joaquín V. González” o a la Escuela “María Cruz y Manuel L. Inchausti” —coordinado por la Prosecretaría de Pregrado de la UNLP— se realizará de manera virtual a través del sistema SIPECU, disponible en ingreso-colegios.unlp.edu.ar, y permanecerá habilitado hasta el viernes 24 de octubre.
El sorteo público que definirá las vacantes tendrá lugar el martes 18 de noviembre en la Sala del Consejo Superior del Rectorado, en calle 7 Nº 776. Será transmitido por streaming y, una vez finalizado, los resultados estarán disponibles en línea.
Cada aspirante recibirá por correo electrónico el número de sorteo asignado, que no podrá modificarse ni renunciarse una vez confirmado.
Para la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, la preinscripción a los niveles inicial y primario se extenderá desde hoy al 24 de octubre. Los responsables deberán registrar al aspirante en el SIPECU, completar la planilla correspondiente y adjuntar la documentación requerida. Tras la verificación, se les otorgará el número de sorteo.
Los aspirantes al Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante” y el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” también podrán inscribirse entre hoy y el 24 de octubre. En el caso del Bachillerato de Bellas Artes, quienes estén cursando cuarto grado de la escuela primaria podrán elegir una orientación artística —Artes Visuales, Musicales o Audiovisuales— y deberán seleccionar el turno de cursada correspondiente.
LE PUEDE INTERESAR
Más trabajos de reparación en el acueducto de la calle 50
LE PUEDE INTERESAR
Controles para evitar nuevas caravanas de motociclistas
El Bachillerato en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional abrirá su inscripción del 27 de octubre al 7 de noviembre, destinada a estudiantes de escuelas primarias estatales de la zona de Manuel B. Gonnet. Los responsables deberán realizar la preinscripción en el sistema SIPECU y presentarse a una ventanilla virtual con la documentación que acredite el vínculo familiar o tutelar.
Los alumnos de la Escuela Graduada que aspiren a ingresar a los colegios secundarios de la UNLP completaron su preinscripción en el mismo sitio web entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre pasado. Se aclaró que en todos los casos, los números de sorteo podrán anularse si se detectan incumplimientos no subsanables en los requisitos de inscripción.
Por último, la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”, ubicada en 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, realizará su inscripción presencial desde hoy a 27 de noviembre. Los aspirantes deberán completar una solicitud disponible en la web institucional y realizar una pasantía de dos semanas antes del proceso de selección.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí