Comienza la inscripción en los colegios de la UNLP

Comienza la inscripción en los colegios de la UNLP
6 de Octubre de 2025 | 01:48
Edición impresa

En la jornada de hoy abre la inscripción para estudiantes en cinco instituciones y colegios pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata, de cara al ciclo lectivo 20216.

El proceso para ingresar al Colegio Nacional “Rafael Hernández”, al Liceo “Víctor Mercante”, al Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, a la Escuela Graduada “Joaquín V. González” o a la Escuela “María Cruz y Manuel L. Inchausti” —coordinado por la Prosecretaría de Pregrado de la UNLP— se realizará de manera virtual a través del sistema SIPECU, disponible en ingreso-colegios.unlp.edu.ar, y permanecerá habilitado hasta el viernes 24 de octubre.

El sorteo público que definirá las vacantes tendrá lugar el martes 18 de noviembre en la Sala del Consejo Superior del Rectorado, en calle 7 Nº 776. Será transmitido por streaming y, una vez finalizado, los resultados estarán disponibles en línea.

Cada aspirante recibirá por correo electrónico el número de sorteo asignado, que no podrá modificarse ni renunciarse una vez confirmado.

Para la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, la preinscripción a los niveles inicial y primario se extenderá desde hoy al 24 de octubre. Los responsables deberán registrar al aspirante en el SIPECU, completar la planilla correspondiente y adjuntar la documentación requerida. Tras la verificación, se les otorgará el número de sorteo.

Los aspirantes al Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante” y el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” también podrán inscribirse entre hoy y el 24 de octubre. En el caso del Bachillerato de Bellas Artes, quienes estén cursando cuarto grado de la escuela primaria podrán elegir una orientación artística —Artes Visuales, Musicales o Audiovisuales— y deberán seleccionar el turno de cursada correspondiente.

El Bachillerato en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional abrirá su inscripción del 27 de octubre al 7 de noviembre, destinada a estudiantes de escuelas primarias estatales de la zona de Manuel B. Gonnet. Los responsables deberán realizar la preinscripción en el sistema SIPECU y presentarse a una ventanilla virtual con la documentación que acredite el vínculo familiar o tutelar.

Los alumnos de la Escuela Graduada que aspiren a ingresar a los colegios secundarios de la UNLP completaron su preinscripción en el mismo sitio web entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre pasado. Se aclaró que en todos los casos, los números de sorteo podrán anularse si se detectan incumplimientos no subsanables en los requisitos de inscripción.

Por último, la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”, ubicada en 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, realizará su inscripción presencial desde hoy a 27 de noviembre. Los aspirantes deberán completar una solicitud disponible en la web institucional y realizar una pasantía de dos semanas antes del proceso de selección.

 

