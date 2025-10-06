Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Diego Santilli, tras la renuncia a la candidatura de Espert: "Me toca asumir la responsabilidad"

El legislador del PRO aseguró que "me tomó por sorpresa" la decisión del candidato libertario. Y se mostró a favor que se reimpriman las boletas que se utilizarán en las elecciones del 26 de octubre

Diego Santilli, tras la renuncia a la candidatura de Espert: "Me toca asumir la responsabilidad"
6 de Octubre de 2025 | 09:14

Escuchar esta nota

El diputado del PRO Diego Santilli habló sobre la decisión del libertario José Luis Espert de declinar su candidatura, lo que lo ubicó como cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza para competir el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.

“Me toca asumir la responsabilidad”, admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y tras el anuncio de Espert por redes sociales, aclaró: “Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”.

Asimismo, Santilli se mostró a favor de la reimpresión de boletas de la alianza, luego de que La Libertad Avanza corriera a Espert de las nóminas por sus vínculos con el empresarios narco Federico “Fred” Machado, aunque aseguró que se trata de una decisión de los apoderados de los espacios.

“No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció, y planteó: “Venimos de una elección muy complicada, que si bien es distinta porque es municipal y provincial y esta es nacional, tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar y levantar una elección y dar la vuelta”.

Por su parte, le pidió al electorado republicano que asista a las urnas el domingo 26 de octubre para conformar un nuevo Congreso Nacional y se mostró optimista respecto a los comicios. “Tenemos que tener más diputados y senadores (…) Es difícil pero no imposible. El concepto es subámonos, terminemos las discusiones, las peleas, lo interno y juntémonos todos por esta Argentina que nos falta hacer”, subrayó.

“Este es el camino. No es por la cara, es por el concepto, por el proyecto, por el rumbo que ha trazado el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar a hacer el cambio”, sintetizó el diputado, y agregó: “Hicimos un esfuerzo hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, pero por algo lo eligieron a Javier Milei”.

Tras la salida de José Luis Espert, el Gordo Dan ironizó sobre la llegada de Diego Santilli

Espert bajó su candidatura tras las denuncias y presiones internas: Milei lo quiere a Santilli

El flamante primer candidato reveló que se comunicó con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego de que lo anoticiaran de los cambios en las nóminas, y contó que llamó además al presidente del partido amarillo en la Provincia, Christian Ritondo. “Todos tenemos que jugar. Necesitamos que el Presidente tenga a los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones”, precisó.

“El esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar ahora. Hay que ir por lo que falta. Por lo que falta es por un país que crezca, que se desarrolle, que salga hacia adelante. Hay que sumar”, completó.

Por último, reafirmó su nombre como primer candidato a competir por un lugar en la Cámara de Diputados, y confirmó su asistencia esta tarde en el Movistar Arena con motivo de la presentación del nuevo libro del libertario.

“No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr. Eso hablaría mal de nosotros como país, no como partido, no como algo partidario de un espacio”, concluyó.

