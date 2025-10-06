El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
Diego Santilli, tras la renuncia a la candidatura de Espert: "Me toca asumir la responsabilidad"
El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Osqui Guzmán: del miedo al llanto y del arrepentimiento al perdón
Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Cuenta DNI activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
Postergan vencimiento del Impuesto Inmobiliario: ¿cuándo se tendrá que pagar la última cuota?
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Niveles de arsénico en el agua de La Plata: el proyecto para detectarlo a través de un mapa interactivo
Espert bajó su candidatura tras las denuncias y presiones internas: Milei lo quiere a Santilli
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El legislador del PRO aseguró que "me tomó por sorpresa" la decisión del candidato libertario. Y se mostró a favor que se reimpriman las boletas que se utilizarán en las elecciones del 26 de octubre
Escuchar esta nota
El diputado del PRO Diego Santilli habló sobre la decisión del libertario José Luis Espert de declinar su candidatura, lo que lo ubicó como cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza para competir el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.
“Me toca asumir la responsabilidad”, admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y tras el anuncio de Espert por redes sociales, aclaró: “Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”.
Asimismo, Santilli se mostró a favor de la reimpresión de boletas de la alianza, luego de que La Libertad Avanza corriera a Espert de las nóminas por sus vínculos con el empresarios narco Federico “Fred” Machado, aunque aseguró que se trata de una decisión de los apoderados de los espacios.
“No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció, y planteó: “Venimos de una elección muy complicada, que si bien es distinta porque es municipal y provincial y esta es nacional, tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar y levantar una elección y dar la vuelta”.
Por su parte, le pidió al electorado republicano que asista a las urnas el domingo 26 de octubre para conformar un nuevo Congreso Nacional y se mostró optimista respecto a los comicios. “Tenemos que tener más diputados y senadores (…) Es difícil pero no imposible. El concepto es subámonos, terminemos las discusiones, las peleas, lo interno y juntémonos todos por esta Argentina que nos falta hacer”, subrayó.
“Este es el camino. No es por la cara, es por el concepto, por el proyecto, por el rumbo que ha trazado el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar a hacer el cambio”, sintetizó el diputado, y agregó: “Hicimos un esfuerzo hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, pero por algo lo eligieron a Javier Milei”.
LE PUEDE INTERESAR
Tras la salida de José Luis Espert, el Gordo Dan ironizó sobre la llegada de Diego Santilli
El flamante primer candidato reveló que se comunicó con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego de que lo anoticiaran de los cambios en las nóminas, y contó que llamó además al presidente del partido amarillo en la Provincia, Christian Ritondo. “Todos tenemos que jugar. Necesitamos que el Presidente tenga a los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones”, precisó.
“El esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar ahora. Hay que ir por lo que falta. Por lo que falta es por un país que crezca, que se desarrolle, que salga hacia adelante. Hay que sumar”, completó.
Por último, reafirmó su nombre como primer candidato a competir por un lugar en la Cámara de Diputados, y confirmó su asistencia esta tarde en el Movistar Arena con motivo de la presentación del nuevo libro del libertario.
“No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr. Eso hablaría mal de nosotros como país, no como partido, no como algo partidario de un espacio”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí