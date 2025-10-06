Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber

El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
Será desde esta noche, según se informó
Atención usuarios de la Autopista La Plata-Buenos Aires ya que desde hoy y hasta el jueves estará cerrado el enlace con la Autopista 25 de Mayo.
Según informaron desde AUBASA, concesionaria de la Autopista, desde las 22hs. de hoy y durante 7 horas se cerrará el enlace entre ambas trazas sentido a Provincia para la la realización de obras y tareas de mantenimiento en el Km. 3,200 y el Km. 4, altura Dock Sud.
De esta manera, quienes deban en ese horario subir a la Autopista sentido a Provincia la opción para hacerlo será en el ingreso por Avenida Brasil.
Este esquema de cierre de enlace se extenderá desde hoy y hasta el jueves.
