Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
6 de Octubre de 2025 | 10:31

Escuchar esta nota

Atención usuarios de la Autopista La Plata-Buenos Aires ya que desde hoy y hasta el jueves estará cerrado el enlace con la Autopista 25 de Mayo.

Según informaron desde AUBASA, concesionaria de la Autopista, desde las 22hs. de hoy y durante 7 horas se cerrará el enlace entre ambas trazas sentido a Provincia para la la realización de obras y tareas de mantenimiento en el Km. 3,200  y el Km. 4, altura Dock Sud.

De esta manera, quienes deban en ese horario subir a la Autopista sentido a Provincia la opción para hacerlo será en el ingreso por Avenida Brasil.

Este esquema de cierre de enlace se extenderá desde hoy y hasta el jueves.

