Más trabajos de reparación en el acueducto de la calle 50

Hoy se realizarán trabajos en la reparación de dos pérdidas sobre el Acueducto de calle 50, en su intersección con las calles 116 y 117, en La Plata.

El acueducto de calle 50 ya ha tenido numerosas intervenciones por distintas fallas que se produjeron en esta instalación

Advirtieron desde la empresa que el progreso de las tareas podría demandar la afectación temporal del suministro de agua en el sector comprendido por las avenidas 32 a 66; y de 122 a 13.

Por esa razón, desde la empresa se solicitó a los usuarios realizar las reservas de agua a su alcance y cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio.

ABSA recordó que estos trabajos son necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema de distribución y garantizar la calidad del suministro en toda la ciudad.

El viernes pasado Absa comunicó que hicieron trabajos de reparación sobre el acueducto de 800 milímetros en 50, entre 117 y 118. En esa jornada, las tareas requirieron la detención del bombeo en la Estación Bosque. En esa oportunidad afectó al sector de las avenidas 1 a 7, y de calle 50 a 32.

PROBLEMAS CON EL SERVICIO EN TOLOSA

En distintas zonas de Tolosa se agudizan los problemas con el servicio de agua. Entre las zonas más afectadas están los usuarios de 525 entre 117 y 118; 118 entre 524 y 525 y 5 y 520, indicaron en la Asamblea Vecinalde Tolosa.

Los usuarios afirman que tienen tan baja presión que prácticamente no le permite hacer las tareas básicas en los hogares afectados por los inconvenientes.