El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores

Luego del empate 1-1 ante Barracas Central, el entrenador de Estudiantes habló en conferencia de prensa, donde remarcó su “tristeza” por lo sucedido con relación al arbitraje, aunque no dio nombre de los responsables ni pisó el acelerador. Además, también destacó el desempeño del equipo, y las ganas por querer revertir la situación que les toca afrontar.

En cuanto al penoso y polémico arbitraje de Nazareno Arasa, el DT marcó su enojó, y también habló de la charla que mantuvieron una vez finalizado el encuentro: “Se lo dije al árbitro, si él estaba tranquilo después de lo que pasó, y si iba a poder dormir tranquilo. Estoy triste y me voy muy mal”.

Siguiendo esta línea, también agregó: “No es normal como terminó el Estadio, pero no lo digo solamente por Estudiantes, sino sea el equipo que sea. Está mal normalizar esta situaciones”, haciendo referencia al enojo de los hinchas contra los colegiados y otros nombres fuertes del fútbol nacional.

Por su parte, también le dio una cuota de responsabilidad al periodismo, dando a entender que solo sus palabras no pueden resolver las situaciones que vive el arbitraje argentino. “El periodismo tiene que ir con las pruebas y presentarlas, porque luego vienen a mi”, mencionó.

A su vez añadió: “Nosotros no podemos influir en otras situaciones (polémicas arbitrales), si ellos lo vieron así está bien. No se como lo vieron ustedes desde afuera (periodistas) con las transmisiones. El problema es que siempre cargan contra mi”. Con relación a su responsabilidad sostuvo. “Nosotros somos los que tenemos que preparar al equipo para ganar, los que tienen que hablar son ustedes (periodistas). Yo soy el que tengo que potenciar a los jugadores, y explicar lo que pasó en el juego”.

“Quizá el equivocado soy yo en todo esto, capaz que el que tengo que cambiar también soy yo, porque hay varios que ven con normalidad estas cosas que suceden”, continuó sobre este tema.

Cerrando sobre este tema tiró: “Tenemos que hablar del fútbol, del funcionamiento del equipo, porque seguir hablando de esto incrementa mi tristeza. Voy a elegir cambiar por dentro, porque es más fácil que de afuera”.

Por otro lado, con relación al desempeño del equipo remarcó: “El equipo funcionó bien. Me gustó como jugó, no es fácil generar ocasiones de gol y esta vez nos salieron”. Además agregó: “Sentimos que anímicamente volvemos a estar fuerte”.

Aunque también mencionó lo que espera de sus dirigidos: “El plantel me da sensaciones de que puede seguir creciendo mucho. Esto me deja fuerte en lo anímico para seguir encarando las semanas que vienen por delante”. Además compartió que otras cosas a mejora son “los ataques y las falencias defensivas”, ya que según él: “Nos faltó acertar una de las tantas ocasiones que generamos. Ahora hay que dar vuelta la pagina y pensar en Belgrano”.

A su vez, elogió al equipo rival: “Barracas juega bien, lo que hace lo hace bien. Sabíamos que enfrentábamos a un equipo que defensivamente lo hace correctamente. Y esta vez pudimos vulnerar esa defensa”.

Ya en el cierre habló de los objetivos que tienen como compañeros, y que lo principal es “hacernos fuertes como grupo, y el equipo lo demostró. Esta es la forma de llegar al otro objetivo a fin de año, que es jugar nuevas finales”.