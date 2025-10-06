Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Juan José Dierickx realizará su primera travesía de norte a sur en moto. Quiere compartirlo en sus redes sociales. Sale mañana
“Trotamundo viajero por excelencia” se elige llamar Juan José Dierickx en su instagram. Platense, con 70 años cumplidos, decidió realizar su sueño de atravesar el país de norte a sur en ruta y en moto.
“Es algo que quiero hacer solo, el proyecto se llama 70/40: a los 70 años hacer la ruta 40”, dijo a este diario Dierickx.
Comenzó a planificar la travesía desde noviembre de 2024, es la primera vez que realizará un viaje de este índole, que incluye recorrer la ruta 40 de norte a sur entre 35 y 40 días, para recorrer cerca de 11.000 kilómetros. El viaje comienza mañana a las 9 desde Buenos Aires.
”Surgió como una ilusión, como un objetivo”, explicó Juan, que aclaró que no es un viaje de turismo. “Haré mucha ruta, algún día en hostel y otros en carpa, no es un viaje turístico, la idea es hacer la ruta 40 y recorrerla de un extremo a otro”, sostuvo Dierickx que viajará con una moto Voge 300 cilindradas.
Según indicó tiene estimado gastar aproximadamente 1 millón y medio de pesos en combustible. Anticipa que no llevará demasiadas pertenencias personales, dormirá en carpa y cocinará en una olla de su cocina.
Quiere compartir el viaje por sus redes sociales y estar comunicado en cada momento, para esto llevará un dron y su celular para compartir fotos y videos. Se podrá seguir el recorrido por su instagram @juanjosedierickx
Según lo previsto, saldrá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia ruta la 9 para ir a Córdoba, Salta, La Quiaca (Jujuy), punto crucial donde se cruzan la ruta 9 con la ruta 40 y continúa en retorno a Salta, en San Antonio de los Cobres y una noche en el cerro Saladillo Abra de Acay.
"Es un camino peligroso, hay que comunicarse con la policía y avisar cuando uno llega al cerro. No es aconsejable por mi edad. Hago yoga y al apunamiento no lo voy a sentir", confirmó.
Continuará por La Rioja, Esquel, Puerto Madryn, San Martín de los Andes, Bariloche, Gobernador Gregores en Santa Cruz y después tendrá una etapa de 73 kilómetros de ripio y la zona de Cordillera, hasta Puerto Pirámides.
“Para estar con uno mismo hay que ir al interior en este caso es ir al interior del país”, indicó el viajero que actualmente está jubilado y trabaja en la comunidad terapéutica “Creer es crear” un centro de tratamiento para personas con adicciones.
“Cuando uno llega a la tercera edad lo que necesita son motivaciones porque sino la cabeza queda ociosa porque con mi profesión trabajo, con eso convivo con gente sin ganas de vivir, trabajo con adicciones”, contó Dierickx.
Según le explicó a este diario, volvió a tener moto después de 40 años y gracias al apoyo de su familia intentará emprender la travesía. “Yo soy un laburante, jubilado, no tengo tanta plata pero también quiero hacer esto. Con un poco de gasto, se puede”. Y agregó confiado de sí mismo: “Lo importante es hacer lo que a uno le gusta, es el aquí y ahora”.
Viajar por la ruta 40 en moto es todo un desafío que no lo hace cualquiera. Juan José lo intentará desde manaña como un desafío personal.
