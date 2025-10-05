Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEOS. Estudiantes vs Barracas Central: así fueron los fallos arbitrales que encendieron la polémica

VIDEOS. Estudiantes vs Barracas Central: así fueron los fallos arbitrales que encendieron la polémica

Fotobaires

5 de Octubre de 2025 | 18:41

Escuchar esta nota

En un partido cargado de polémicas, Estudiantes solo empató 1 a 1 Barracas Central, tras una serie de decisiones arbitrales muy polémicas a la hora de definir los goles del Pincha y el Guapo. Llos fallos del árbitro Nazareno Arasa y la actuación del VAR resultaron determinantes para que el Pincha no lograra imponerse. 

La más discutida ocurrió cuando un gol de Tiago Palacios fue anulado por una posición adelantada, pero desde distintos sectores se planteó que el delantero Guido Carrillo partió habilitado. El trazado de líneas utilizado para sancionar el offside generó sorpresa en quienes seguían la jugada en vivo. 

Además, en el empate 1 a 1 de Barracas, la acción previa al gol habría incluido una infracción de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez. En esa instancia, la terna arbitral no intervino, ni el VAR sugirió revisar la jugada, lo que alimentó el malestar de los hinchas en UNO. 

Con el resultado, Estudiantes ahora comparte el primer lugar de la zona con Barracas, Unión y Boca, pero la bronca en el Pincha persiste por no haber sumado de a tres y quedar puntero en soledad.

