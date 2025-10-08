Sigue el clima cambiante: miércoles con sol y regreso de las lluvias en La Plata

Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico
Será el cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas en el centro del país, y acumulados de hasta 130 mm.
La Plata amaneció con un miércoles de clima primaveral, cielo despejado y temperaturas agradables, pero el alivio durará poco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las lluvias regresen durante el fin de semana, marcando el cuarto consecutivo con precipitaciones y tormentas en el centro del país, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en algunas zonas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el miércoles se espera nuevamente buen tiempo, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, y despejado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 25 de máxima.
El jueves se presentaría con cielo despejado en la madrugad ay algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la noche en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 27 grados.
Para el viernes se espera todavía buen clima, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; y con temperaturas de entre 13 y 29 grados.
Nuevamente un frente frío sumado a una ciclogénesis sobre el sur del Litoral potenciará algunos eventos puntuales de precipitación sobre sectores de la provincia de Buenos Aires, los que ya presentan excesos hídricos con inundaciones localizadas, sumando complicaciones para el desarrollo normal de las actividades.
El sábado, el avance del frente frío hará que aumente la chance de viento Zonda en la región cuyana, en tanto que las provincias del sur cuyano, La Pampa y Buenos Aires comiencen a verse afectadas por áreas de lluvias y tormentas dispersas. A medida que avance el frente y con la ciclogénesis en el sur del Litoral, el domingo se irán intensificando las lluvias y tormentas sobre el oeste bonaerense, a la vez que se extenderán por todo el este de Argentina.
Los mayores acumulados de precipitación se esperan al oeste de la provincia de Buenos Aires: entre 50 y 100 mm, pudiendo llegar a ser de 130 mm de manera puntual. El este bonaerense presentará acumulados entre 20 y 40 mm, en tanto que el sur del Litoral tendrá acumulados de entre 5 y 30 mm. Otra zona golpeada por las fuertes precipitaciones será el norte del Litoral, con acumulados entre 30 y 60 mm en 24 h.
Las condiciones mejoran entre el domingo a la noche y el lunes por la madrugada, con temperaturas regresando a los valores normales y con condiciones de tiempo estable por algunos días.
