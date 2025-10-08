Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”

El encuentro estaba pactado en la zona donde se levanta el complejo de tenis de La Plata RC, que está a cargo de Jerónimo Lanteri. Los últimos rayos del sol de la tarde se entremezclaban entre las canchas, donde Tomás Etcheverry acababa de realizar su último entrenamiento del día.

No es normal que Tomy se encuentre a esta altura del año en nuestra ciudad, pero una lesión le impidió continuar la gira por el continente asiático, ya que sufrió una distensión de fibras en el oblicuo (músculo de la pared abdominal), pero ya está recuperado por lo que estará presente en la parte final del circuito que son los torneos indoor de Europa.

Etcheverry sufrió en un partido por los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou (China), estaba enfrentando al francés Corentin Moutet tras ganar el primer set 6-3 y 0-3 (0-30 con el saque) en el segundo parcial, cuando se tuvo que retirar.

“Estaba jugando cuando en una simple acción que hago reiteradamente en los partidos como es pegar de derecha sentí un pinchazo en la zona. Seguí, pedí médico, pero en el momento de sacar me dolía mucho. Por eso con mi cuerpo técnico decidimos no continuar. Fue una lástima, porque estaba jugando en un buen nivel, había ganado en las dos primeras rondas del torneo (Damir Dzumhur 6-2 y 6-4 y Rinky Hijikata 6-1 y 6-4) y venía con el envión de la Copa Davis”, recalcó Etcheverry, que no sufrió lecciones importante desde que se encuentra en el circuito profesional, ya que hay que remontarse a Argentina Open 2024, cuando tuvo una rotura muscular en el muslo de la pierna derecha frente al chileno Nicolás Jarry.

Etcheverry confía en revertir el mal año que tuvo / EL DIA

Tomy volvió a la Argentina. Se hicieron los estudios pertinentes. “Tuve una buena recuperación activa, ya que a los dos días estaba haciendo trabajo en cancha. Por eso el miércoles (por hoy) estaré volando hacia Europa, junto a Waly (Grinovero) para participar de la última parte del circuito de este año en los torneos indoors y hay que ver si me convocan para la Copa Davis”, sostuvo Etcheverry que arrancará jugando en el ATP 250 de Estocolmo (Suecia), ATP 500 de Basel (Suiza), Masters 1000 de París (Francia) y ATP 250 de Atenas (Grecia).

Etcheverry viaja hoy a Europa para retornar el circuito en el torneo ATP 250 de Estocolmo

A fines de julio 2025, Etcheverry cortó su relación con Horacio de la Peña, que fue su entrenador durante ocho mes. “Nos llevábamos muy bien con el Pulga, me ayudó mucho junto a su familia, pero no se dieron los resultados en la cancha. Por eso entre ambos decidimos poner fin a la ligazón”.

En tal sentido, Etcheverry decidió volver a lo seguro con Walter Grinovero, que fue entrenador en el mejor momento de su carrera, por ejemplo cuando llegó a los cuartos de final de Roland Garros 2023. Waly ahora está acompañado por Kevin Konfederak, que forma parte del equipo del tenista platense

Claro que es raro verlo a Etcheverry actualmente en el puesto 58 del ranking mundial de la ATP; aunque se ha mantenido entre los Top 100 desde 2022, llegando a su mejor ubicación: 27, en febrero de 2024.

“El objetivo con que arrancamos el año era estar entre los veinte mejores, pero no se dio nada. Aunque para la temporada que viene hay que recargar energías para poner la vara alta y recuperar terreno”, confesó Etcheverry en el diálogo exclusivo que mantuvo con EL DIA.

Tomy se ha convertido en un jugador “especialista” de Copa Davis al respecto dijo que “me gusta representar a mi país. Me siento cómo desde la primera vez que me convocaron con el Mago Coria como capitán. Ahora está (Javier) Frana que es una persona que le transmite tranquilidad al jugador y sabe mucho de tenis. Estuve en las dos primeras series de este año contra Noruega y Países Bajos y tengo la ilusión de estar en las Finales en Bologna, Italia”, cerró.

Etcheverry y el festejo tras ganar su punto en la serie frente a países bajos por Copa Davis