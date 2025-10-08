Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |MANO A MANO EXCLUSIVO CON EL DIA

Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”

El tenista platense, recuperado de su lesión, confía en revertir el mal año que tuvo en el circuito ATP durante la próxima temporada. “Sé que puedo dar más”, admitió

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

8 de Octubre de 2025 | 00:40
Edición impresa

El encuentro estaba pactado en la zona donde se levanta el complejo de tenis de La Plata RC, que está a cargo de Jerónimo Lanteri. Los últimos rayos del sol de la tarde se entremezclaban entre las canchas, donde Tomás Etcheverry acababa de realizar su último entrenamiento del día.

No es normal que Tomy se encuentre a esta altura del año en nuestra ciudad, pero una lesión le impidió continuar la gira por el continente asiático, ya que sufrió una distensión de fibras en el oblicuo (músculo de la pared abdominal), pero ya está recuperado por lo que estará presente en la parte final del circuito que son los torneos indoor de Europa.

Etcheverry sufrió en un partido por los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou (China), estaba enfrentando al francés Corentin Moutet tras ganar el primer set 6-3 y 0-3 (0-30 con el saque) en el segundo parcial, cuando se tuvo que retirar.

“Estaba jugando cuando en una simple acción que hago reiteradamente en los partidos como es pegar de derecha sentí un pinchazo en la zona. Seguí, pedí médico, pero en el momento de sacar me dolía mucho. Por eso con mi cuerpo técnico decidimos no continuar. Fue una lástima, porque estaba jugando en un buen nivel, había ganado en las dos primeras rondas del torneo (Damir Dzumhur 6-2 y 6-4 y Rinky Hijikata 6-1 y 6-4) y venía con el envión de la Copa Davis”, recalcó Etcheverry, que no sufrió lecciones importante desde que se encuentra en el circuito profesional, ya que hay que remontarse a Argentina Open 2024, cuando tuvo una rotura muscular en el muslo de la pierna derecha frente al chileno Nicolás Jarry.

Etcheverry confía en revertir el mal año que tuvo / EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Delfino, el retiro de un referente del básquet

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

Tomy volvió a la Argentina. Se hicieron los estudios pertinentes. “Tuve una buena recuperación activa, ya que a los dos días estaba haciendo trabajo en cancha. Por eso el miércoles (por hoy) estaré volando hacia Europa, junto a Waly (Grinovero) para participar de la última parte del circuito de este año en los torneos indoors y hay que ver si me convocan para la Copa Davis”, sostuvo Etcheverry que arrancará jugando en el ATP 250 de Estocolmo (Suecia), ATP 500 de Basel (Suiza), Masters 1000 de París (Francia) y ATP 250 de Atenas (Grecia).

 

Etcheverry viaja hoy a Europa para retornar el circuito en el torneo ATP 250 de Estocolmo

 

A fines de julio 2025, Etcheverry cortó su relación con Horacio de la Peña, que fue su entrenador durante ocho mes. “Nos llevábamos muy bien con el Pulga, me ayudó mucho junto a su familia, pero no se dieron los resultados en la cancha. Por eso entre ambos decidimos poner fin a la ligazón”.

En tal sentido, Etcheverry decidió volver a lo seguro con Walter Grinovero, que fue entrenador en el mejor momento de su carrera, por ejemplo cuando llegó a los cuartos de final de Roland Garros 2023. Waly ahora está acompañado por Kevin Konfederak, que forma parte del equipo del tenista platense

Claro que es raro verlo a Etcheverry actualmente en el puesto 58 del ranking mundial de la ATP; aunque se ha mantenido entre los Top 100 desde 2022, llegando a su mejor ubicación: 27, en febrero de 2024.

“El objetivo con que arrancamos el año era estar entre los veinte mejores, pero no se dio nada. Aunque para la temporada que viene hay que recargar energías para poner la vara alta y recuperar terreno”, confesó Etcheverry en el diálogo exclusivo que mantuvo con EL DIA.

Tomy se ha convertido en un jugador “especialista” de Copa Davis al respecto dijo que “me gusta representar a mi país. Me siento cómo desde la primera vez que me convocaron con el Mago Coria como capitán. Ahora está (Javier) Frana que es una persona que le transmite tranquilidad al jugador y sabe mucho de tenis. Estuve en las dos primeras series de este año contra Noruega y Países Bajos y tengo la ilusión de estar en las Finales en Bologna, Italia”, cerró.

Etcheverry y el festejo tras ganar su punto en la serie frente a países bajos por Copa Davis

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Sigue la preocupación por la salud de Russo

La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25

Copa 2026, objetivo complicado

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas

River, mal en la cancha y con un golpe a la tesorería

Súper Cartonazo: pozo vacante y triple corona para la nueva modalidad de “premio de línea”

Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Últimas noticias de Deportes

Copa 2026, objetivo complicado

Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR

Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25

La Reserva busca tres puntos fundamentales
Policiales
El peor final para Daiana: un tiro en la cabeza y dentro de un pozo
Cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico
Investigan una denuncia por una “porno-extorsión”
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell
El “loco David” y su rol clave en el triple crimen
La Ciudad
Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Súper Cartonazo: pozo vacante y triple corona para la nueva modalidad de “premio de línea”
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua: vecinos alterados
Protesta y paro de los docentes bonaerenses
Espectáculos
Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo “no” al Super Bowl
Ladran, Sancho: bien y mal, todos hablan del Conejito Malvado
Odino Faccia: “Conectar mi carrera con los valores de la paz nunca es fácil”
Yuyito, ¿vuelve con Milei?: “Lo que Dios ponga en mi camino, será”
Marley contra Del Moro: “La emoción de Santiago en el Martín Fierro fue rara”
Política y Economía
Detenido y extraditado: Machado será juzgado en EE UU
Raid mediático plagado de contradicciones antes de la detención
Espert imputado por lavado de dinero
La desmesura en el acto, ¿lo ayuda a Milei a sumar más votos?
Milei, a paso tenso en Mar del Plata y con Santilli en la cancha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla