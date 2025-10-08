Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |RECHAZÓ LA PRETENSIÓN DE UBICARLO EN LUGAR DE JOSÉ LUIS ESPERT Y AHORA DECIDE EL JUEZ RAMOS PADILLA

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria

Sostuvo que el primer lugar debe quedar para la ex vedette Karen Reichardt, que iba segunda. ¿Otra renuncia en puerta?

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria

Diego Santilli junto a karen reichart en un acto que encabezó Milei / X

8 de Octubre de 2025 | 03:14
Edición impresa

La estrategia de La Libertad Avanza tendiente a ubicar a Diego Santilli al tope de la lista de diputados nacionales sufrió ayer un revés en la Justicia, cuando la fiscal electoral bonaerense, Laura Roteta, dictaminó que corresponde que Karen Reichardt sea quien ocupe el primer lugar.

Luego de la renuncia José Luis Espert, envuelto en denuncias y polémicas por su vinculación con un empresario ligado al narcotráfico, el partido del presidente Javier Milei planteó ante la Justicia electoral de la Provincia un cambio en la nómina de diputados nacionales. En lugar de ascender a Reichardt, ubicada originalmente en el segundo lugar, pretendía ubicar a Santilli, que iba tercero.

Pero la fiscal sostuvo que Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar de la nómina y, de ahí en más, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”.

Si bien se trata de un dictamen no vinculante en la causa que debe resolver el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, se trata de un primer revés para la estrategia libertaria.

Los apoderados legales de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba habían presentado un escrito ante la Justicia Electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli al frente de la nómina.

La Libertad Avanza sostiene que Santilli debe encabezar la lista en función del decreto de promulgación de las reformas al Código Nacional Electoral, que en su artículo 7 indica que cuando un “precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones” será reemplazado “por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

LE PUEDE INTERESAR

Una audiencia clave para definir si se vuelven a imprimir las boletas

LE PUEDE INTERESAR

La oposición busca sesionar por los DNU en Diputados

Fuentes judiciales dijeron que el artículo 7 del decreto reglamentario sobre Paridad de Género en cargos de representación política, contempla la “discriminación positiva a favor de las mujeres”. Por eso es que la fiscal sostiene que Reichardt, la segunda en el lista, debe ser quien la encabece ante la renuncia de Espert.

“Ante la renuncia del primer candidato de la lista de Diputados/as nacionales por la Provincia de Buenos Aires (y de dos candidatas mujeres más), no corresponde poner a otro varón en el primer lugar como pidió la alianza. En cambio, se propone el corrimiento “natural” de la lista: sube la persona que estaba segunda, una mujer, y así sucesivamente, manteniendo la alternancia mujer-varón que ya tenía -y que por ley debe tener- la nómina original”, señaló la fiscal.

Roteta sostuvo que las reglas de paridad que establecen “cómo deben configurarse las listas no son un trámite formal y burocrático (para que las mujeres continúen relegadas con candidaturas meramente testimoniales), sino reglas que existen para corregir desigualdades estructurales e históricas y asegurar que las mujeres tengan oportunidades reales de ocupar cargos”.

Y añadió: “reemplazar a un varón renunciante por otro varón en el primer lugar vaciaría de sentido ese objetivo y ampliaría la brecha que la ley busca achicar. Implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido”.

¿RENUNCIA REICHARDT?

Si bien resta el pronunciamiento de Ramos Padilla, en los laboratorios libertarios no se resignaban a que la boleta no fuera encabezada por Santilli, uno de los dirigentes del PRO que más bregó por el acuerdo con La Libertad Avanza.

En ese marco, para salvar el revés judicial, se avanzaría en el sentido de hacer renunciar a Reichardt, de manera que Santilli ya no tenga impedimentos para quedar a la cabeza de la lista. Esta posibilidad circulaba fuerte anoche con formato de trascendido en fuentes cercanas a la Casa Rosada.

Ayer, tanto la ex vedette Reichardt como Santilli, tuvieron activa participación en el acto que Milei encabezó en Mar del Plata.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Sigue la preocupación por la salud de Russo

La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25

Copa 2026, objetivo complicado

River, mal en la cancha y con un golpe a la tesorería

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas

Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país

El Sub 20 frente a Nigeria en busca de los Cuartos
Últimas noticias de Política y Economía

Detenido y extraditado: Machado será juzgado en EE UU

Raid mediático plagado de contradicciones antes de la detención

Espert imputado por lavado de dinero

La desmesura en el acto, ¿lo ayuda a Milei a sumar más votos?
Deportes
Copa 2026, objetivo complicado
Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR
Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25
La Reserva busca tres puntos fundamentales
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
Policiales
El peor final para Daiana: un tiro en la cabeza y dentro de un pozo
Cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico
Investigan una denuncia por una “porno-extorsión”
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell
El “loco David” y su rol clave en el triple crimen
Información General
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Espectáculos
Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo “no” al Super Bowl
Ladran, Sancho: bien y mal, todos hablan del Conejito Malvado
Odino Faccia: “Conectar mi carrera con los valores de la paz nunca es fácil”
Yuyito, ¿vuelve con Milei?: “Lo que Dios ponga en mi camino, será”
Marley contra Del Moro: “La emoción de Santiago en el Martín Fierro fue rara”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla