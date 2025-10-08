Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria

La estrategia de La Libertad Avanza tendiente a ubicar a Diego Santilli al tope de la lista de diputados nacionales sufrió ayer un revés en la Justicia, cuando la fiscal electoral bonaerense, Laura Roteta, dictaminó que corresponde que Karen Reichardt sea quien ocupe el primer lugar.

Luego de la renuncia José Luis Espert, envuelto en denuncias y polémicas por su vinculación con un empresario ligado al narcotráfico, el partido del presidente Javier Milei planteó ante la Justicia electoral de la Provincia un cambio en la nómina de diputados nacionales. En lugar de ascender a Reichardt, ubicada originalmente en el segundo lugar, pretendía ubicar a Santilli, que iba tercero.

Pero la fiscal sostuvo que Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar de la nómina y, de ahí en más, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”.

Si bien se trata de un dictamen no vinculante en la causa que debe resolver el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, se trata de un primer revés para la estrategia libertaria.

Los apoderados legales de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba habían presentado un escrito ante la Justicia Electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli al frente de la nómina.

La Libertad Avanza sostiene que Santilli debe encabezar la lista en función del decreto de promulgación de las reformas al Código Nacional Electoral, que en su artículo 7 indica que cuando un “precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones” será reemplazado “por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Fuentes judiciales dijeron que el artículo 7 del decreto reglamentario sobre Paridad de Género en cargos de representación política, contempla la “discriminación positiva a favor de las mujeres”. Por eso es que la fiscal sostiene que Reichardt, la segunda en el lista, debe ser quien la encabece ante la renuncia de Espert.

“Ante la renuncia del primer candidato de la lista de Diputados/as nacionales por la Provincia de Buenos Aires (y de dos candidatas mujeres más), no corresponde poner a otro varón en el primer lugar como pidió la alianza. En cambio, se propone el corrimiento “natural” de la lista: sube la persona que estaba segunda, una mujer, y así sucesivamente, manteniendo la alternancia mujer-varón que ya tenía -y que por ley debe tener- la nómina original”, señaló la fiscal.

Roteta sostuvo que las reglas de paridad que establecen “cómo deben configurarse las listas no son un trámite formal y burocrático (para que las mujeres continúen relegadas con candidaturas meramente testimoniales), sino reglas que existen para corregir desigualdades estructurales e históricas y asegurar que las mujeres tengan oportunidades reales de ocupar cargos”.

Y añadió: “reemplazar a un varón renunciante por otro varón en el primer lugar vaciaría de sentido ese objetivo y ampliaría la brecha que la ley busca achicar. Implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido”.

¿RENUNCIA REICHARDT?

Si bien resta el pronunciamiento de Ramos Padilla, en los laboratorios libertarios no se resignaban a que la boleta no fuera encabezada por Santilli, uno de los dirigentes del PRO que más bregó por el acuerdo con La Libertad Avanza.

En ese marco, para salvar el revés judicial, se avanzaría en el sentido de hacer renunciar a Reichardt, de manera que Santilli ya no tenga impedimentos para quedar a la cabeza de la lista. Esta posibilidad circulaba fuerte anoche con formato de trascendido en fuentes cercanas a la Casa Rosada.

Ayer, tanto la ex vedette Reichardt como Santilli, tuvieron activa participación en el acto que Milei encabezó en Mar del Plata.