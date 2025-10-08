Denunciaron un asalto a dos rugbiers en el club Los Tilos

Dos rugbiers que se encontraban en el sector de recepción en la entrada al predio del club de rugby platense Los Tilos, por una fiesta en el lugar, denunciaron en las últimas horas que sufrieron un violento asalto cometido por dos sujetos que un rato antes les consultaron si podían asistir al evento.

El episodio en cuestión, citaron los damnificados, se produjo de madrugada en esas instalaciones, ubicadas en las calles 23 y 523.

Una fuente del caso informó que los rugbiers estaban en la puerta y los asaltantes les preguntaron “cómo estaba la joda”. “Se disgustaron cuando les dijeron que podían entrar solo si estaban acompañados por chicas”, reveló.

En este sentido se supo que los agresores se retiraron y regresaron 45 minutos después, en el mismo auto blanco en el que habían llegado antes; y al ver a los mismos chicos en la puerta, se quisieron hacer pasar por personal de seguridad. “Les dijeron que no podían estar ahí”, explicó un testigo. Y cerró: “uno de los agresores le pegó al amigo del denunciante y a este último le robaron la billetera y otras pertenencias, entre ellas un iPhone 16 PRO. Al amigo también le sustrajeron billetera y su celular”. Investigan el caso.