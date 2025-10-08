Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell

Un jubilado de 74 años de City Bell vivió la peor noche de su vida. Según se informó, estaba durmiendo cuando dos ladrones irrumpieron en su habitación, y lo ataron sin darle tiempo a reaccionar. Lo amenazaron, lo presionaron y le robaron una importante suma de dinero, en lo que de milagro, no terminó en una tragedia.

El violento asalto ocurrió en una vivienda de la calle 132, entre 467 y 470, durante las primeras horas del lunes, aunque recién se conoció públicamente ayer. Otro golpe más dentro de la ola de inseguridad que viene golpeando con fuerza a la zona norte de La Plata.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, los delincuentes estaban encapuchados, vestidos de negro, con guantes y linternas. Sabían bien lo que hacían: entraron directo, lo despertaron y no dejaron de hostigarlo en ningún momento, aprovechando que el hombre estaba solo en su casa.

“Quieto, perdiste. Levantate y vení para acá”, fue la feroz advertencia de uno de los dos delincuentes que sorprendieron a la víctima que, según explicó, no entendía muy bien lo que sucedía. “Lo llevaron al living, donde lo obligaron a acostarse boca abajo. Luego le colocaron las manos sobre su espalda, sujetándolo de píes y manos con precintos”, detalló un vocero.

Asimismo, el informante citó que “estando el jubilado en el piso, le preguntaron dónde guardaba su dinero, joyas, alhajas, oro y el revólver. Les contestó que no tenía nada de valor, tampoco un revólver”.

También refirió que los asaltantes “se comunicaron con un cómplice que estaba del otro lado de la ventana de la cocina. Y volvieron a exigir dinero a la víctima, asustándolo al ponerle un pullover en la cara”. “Entonces, el hombre reveló dónde guardaba los 8.000 dólares de sus ahorros y 400 mil pesos de su jubilación. También las llaves del auto. Y se le rieron en la cara”, informó a este diario.