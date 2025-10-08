Impensado enfrentamiento: Pampita desmintió el fin de "Los 8 Escalones", pero Adrián Suar lo confirmó

Adrián Suar confirmó el levantamiento temporal de "Los 8 Escalones" mientras Pampita desmentía los rumores. Así, el mencionado programa atravesó un momento de incertidumbre en la pantalla de El Trece antes de que se confirmara su final.

vale destacar que, desde hace semanas circulan rumores sobre un posible levantamiento del ciclo conducido por Pampita.

Pero, por su parte, la modelo, en una breve aparición, se limitó a desmentir cualquier versión que indicara que el programa no continuaría: "No sé por qué inventan que no sigue", afirmó en vivo la conductora.

Sin embargo, tal cual adelantó este diario, con el transcurso de la semana se empezaron a confirmar cambios en la grilla de El Trece, debido a que "Los 8 Escalones" no estaba rindiendo como se esperaba, al igual que el resto de los programas del canal, ni en la franja de la mañana ni en la de la tarde.

Allí, Adrián Suar confirmó que el programa se levantaría del aire: "Se levanta Los 8 Escalones", indicó. Aun así, el productor aclaró que esta decisión es temporal y que tanto Pampita como el ciclo volverán a la pantalla: "Son momentos de la tele y en algún momento Pampita va a volver a la pantalla, igual que Los 8 Escalones", sostuvo Suar.