¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

La Información sobre la actriz y vedette uruguaya Mónica Farro sorprendió y generó preocupación en su entorno.

El estado de salud de Farro generó inquietud ante la noticia de problemas que la llevaron a realizarse estudios médicos de urgencia en la guardia de la clínica donde fue atendida durante esta madrugada.

La sorpresiva y preocupante información surgió desde las redes. "Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución", relataron, al tiempo que publicaron: "Recordemos que tuvo bronquitis aguda en Mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación", subieron en las diferentes redes.