Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Aunque el mundo fuma menos, el tabaco sigue afectando a uno de cada cinco adultos en el orden mundial, causando millones de muertes evitables cada año, y los cigarrillos electrónicos están impulsando una nueva ola de adicción a la nicotina, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El número de consumidores de tabaco se redujo de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024. Desde 2010, el número de personas que consumen tabaco se ha reducido en 120 millones, una caída del 27 % en términos relativos, según el informe.
“Millones de personas están dejando de fumar, o no iniciando el consumo de tabaco, gracias a los esfuerzos de control del tabaco en países de todo el mundo”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El funcionario continuó: “En respuesta a este sólido progreso, la industria tabacalera está contraatacando con nuevos productos de nicotina, dirigidos agresivamente a los jóvenes. Los gobiernos deben actuar con mayor rapidez y firmeza para implementar políticas de control del tabaco de eficacia comprobada”.
Por primera vez, la OMS estimó el uso mundial de cigarrillos electrónicos y las cifras son alarmantes: más de 100 millones de personas en todo el mundo vapean actualmente, incluyendo 86 millones de adultos, principalmente en países de altos ingresos, y al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años. En los países con datos disponibles, los niños tienen nueve veces más probabilidades de vapear que los adultos.
La industria tabacalera introdujo nuevos productos y tecnologías para promover la adicción al tabaco, no solo con cigarrillos, sino también con cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina, productos de tabaco calentados y otros, según el informe. Añadió que todos estos productos perjudican la salud de las personas y, lo que es más preocupante, la salud de las nuevas generaciones, jóvenes y adolescentes.
“Los cigarrillos electrónicos están impulsando una nueva ola de adicción a la nicotina”, declaró Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.
