Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

El volante tripero reconoció que habían atravesado días difíciles y que el partido en Junín fue de “mucha presión interna” que espera que se haya descomprimido para pelear por clasificar a playoffs
La victoria en Junín fue un gran desahogo para el Lobo, que se despegó del fondo de la tabla anual y se metió nuevamente en zona de clasificación para la definición del lausura, una posición que deberá sostener en el tramo final de la temporada. Bautista Merlini, el único que aportó algo de fútbol al equipo, dejó sus sensaciones para el futuro tripero.
“Tengo confianza que después de este triunfo tenemos jugadores para apuntar a algo más pero tampoco somos boludos. Sabíamos que teníamos que ganar para despegar de abajo, ojalá que el triunfo descomprima y con nuestra gente podamos ganarle a Talleres”, dijo el volante que definió el partido como “muy sufrido”. “Lo único que importaba era ganar. Teníamos que tirar todos para el mismo lado”, agregó el volante tripero.
Entre el ruido que hubo en el club por la situación financiera y la situación deportiva, fueron días difíciles. Merlini aceptó que “no fue la semana más tranquila. Lo hablamos entre nosotros y dijmos que teníamos que alejarnos un poco del ruido que se genera afuera. Y ganar. Por eso fue un partido de mucha presión interna para nosotros. No podíamos fallar”.
“Me gustó el corazón del equipo, la predisposición. Después, tenemos cosas que corregir”, analizó Merlini. El volante tuvo un buen rendimiento y salió temprano del partido, pero comprendió las necesidades y la situación de juego: “Uno no quiere salir pero entiende los momentos que estamos atravesando y contra Sarmiento solo importaba ganar”.
Además, el número ocho tripero se tomó su tiempo para bancar a Facundo Di Biasi -con una grave lesión de ligamentos cruzados- y dedicarle el triunfo. “Nos golpeó mucho lo de Facu Di Biasi, un chico con mucho futuro. Yo soy muy cercano a él y su lesión me golpeó en lo personal. Nos golpeó a todos y en Junín salimos a jugar con el corazón por Facu, por Gian y por la gente que siempre llena el estadio”, señaló Merlini.
Valorado por los hinchas que han pedido más de una vez por su presencia en el equipo, Merlini se mostró agradecido por el respaldo. “Desde el primer día siento el apoyo de la gente. Estoy muy agradecido, me impulsan en cada partido. Yo intento demostrar en cada partido, ser humilde, trabajar y dar todo hasta el último día con esta camiseta”, expresó el mediapunta.
Por último, Bautista Merlini expresó sus deseos para el tramo final del Torneo Clausura. “Nosotros queremos algo más que salvarnos del descenso. Queremos entrar entre los ocho mejores y para eso necesitamos ganar”, manifestó el volante que será titular el sábado ante Talleres en el Juan Carmelo Zerillo.
