Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |ES EL ENCARGADO DE DARLE ALGO DE FÚTBOL AL EQUIPO DIRIGIDO POR ORFILA

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

El volante tripero reconoció que habían atravesado días difíciles y que el partido en Junín fue de “mucha presión interna” que espera que se haya descomprimido para pelear por clasificar a playoffs

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Bautista Merlini cree que el equipo tripero puede dar más / Gimnasia

8 de Octubre de 2025 | 00:51
Edición impresa

La victoria en Junín fue un gran desahogo para el Lobo, que se despegó del fondo de la tabla anual y se metió nuevamente en zona de clasificación para la definición del lausura, una posición que deberá sostener en el tramo final de la temporada. Bautista Merlini, el único que aportó algo de fútbol al equipo, dejó sus sensaciones para el futuro tripero.

“Tengo confianza que después de este triunfo tenemos jugadores para apuntar a algo más pero tampoco somos boludos. Sabíamos que teníamos que ganar para despegar de abajo, ojalá que el triunfo descomprima y con nuestra gente podamos ganarle a Talleres”, dijo el volante que definió el partido como “muy sufrido”. “Lo único que importaba era ganar. Teníamos que tirar todos para el mismo lado”, agregó el volante tripero.

Entre el ruido que hubo en el club por la situación financiera y la situación deportiva, fueron días difíciles. Merlini aceptó que “no fue la semana más tranquila. Lo hablamos entre nosotros y dijmos que teníamos que alejarnos un poco del ruido que se genera afuera. Y ganar. Por eso fue un partido de mucha presión interna para nosotros. No podíamos fallar”.

“Me gustó el corazón del equipo, la predisposición. Después, tenemos cosas que corregir”, analizó Merlini. El volante tuvo un buen rendimiento y salió temprano del partido, pero comprendió las necesidades y la situación de juego: “Uno no quiere salir pero entiende los momentos que estamos atravesando y contra Sarmiento solo importaba ganar”.

Además, el número ocho tripero se tomó su tiempo para bancar a Facundo Di Biasi -con una grave lesión de ligamentos cruzados- y dedicarle el triunfo. “Nos golpeó mucho lo de Facu Di Biasi, un chico con mucho futuro. Yo soy muy cercano a él y su lesión me golpeó en lo personal. Nos golpeó a todos y en Junín salimos a jugar con el corazón por Facu, por Gian y por la gente que siempre llena el estadio”, señaló Merlini.

Valorado por los hinchas que han pedido más de una vez por su presencia en el equipo, Merlini se mostró agradecido por el respaldo. “Desde el primer día siento el apoyo de la gente. Estoy muy agradecido, me impulsan en cada partido. Yo intento demostrar en cada partido, ser humilde, trabajar y dar todo hasta el último día con esta camiseta”, expresó el mediapunta.

LE PUEDE INTERESAR

Suso deberá cuidarse para jugar el clásico ante el Pincha

LE PUEDE INTERESAR

Otra buena victoria de la Reserva de Zaniratto

Por último, Bautista Merlini expresó sus deseos para el tramo final del Torneo Clausura. “Nosotros queremos algo más que salvarnos del descenso. Queremos entrar entre los ocho mejores y para eso necesitamos ganar”, manifestó el volante que será titular el sábado ante Talleres en el Juan Carmelo Zerillo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Sigue la preocupación por la salud de Russo

La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25

Copa 2026, objetivo complicado

River, mal en la cancha y con un golpe a la tesorería

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas

Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país

El Sub 20 frente a Nigeria en busca de los Cuartos
Últimas noticias de Deportes

Copa 2026, objetivo complicado

Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR

Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25

La Reserva busca tres puntos fundamentales
La Ciudad
Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Súper Cartonazo: pozo vacante y triple corona para la nueva modalidad de “premio de línea”
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua: vecinos alterados
Protesta y paro de los docentes bonaerenses
Espectáculos
Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo “no” al Super Bowl
Ladran, Sancho: bien y mal, todos hablan del Conejito Malvado
Odino Faccia: “Conectar mi carrera con los valores de la paz nunca es fácil”
Yuyito, ¿vuelve con Milei?: “Lo que Dios ponga en mi camino, será”
Marley contra Del Moro: “La emoción de Santiago en el Martín Fierro fue rara”
Policiales
El peor final para Daiana: un tiro en la cabeza y dentro de un pozo
Cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico
Investigan una denuncia por una “porno-extorsión”
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell
El “loco David” y su rol clave en el triple crimen
Política y Economía
Detenido y extraditado: Machado será juzgado en EE UU
Raid mediático plagado de contradicciones antes de la detención
Espert imputado por lavado de dinero
La desmesura en el acto, ¿lo ayuda a Milei a sumar más votos?
Milei, a paso tenso en Mar del Plata y con Santilli en la cancha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla