Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua: vecinos alterados

Por la mañana, alarma en la zona de 8 y 50 por olor a gas / EL DIA

Los servicios de agua y de gas tuvieron a maltraer ayer a vecinos en dos puntos de la Ciudad. En pleno Centro, por la mañana, hubo alerta, evacuación y cortes de calle por un intenso olor a gas. En tanto, en Los Hornos, denunciaron que tras el consumo de agua tuvieron cuadros de vómitos y diarrea.

En la mañana del martes, peatones, automovilistas y frentistas coincidieron en la descripción de un “olor terrible” y una atmósfera “irrespirable” en la zona de 8 a 12 y de 49 a 56. El olor a gas, detectado cerca de las 7 de la mañana, derivó en un operativo de seguridad del personal de Camuzzi y de la Policía. En ese contexto, se decidió la evacuación del colegio San José, de 11 entre 51 y 53, frente al Palacio Municipal.

Desde Camuzzi informaron que no fue una fuga de gas natural y apuntaron al vaciamiento de un envase de gas (garrafa) o la presencia de mercaptano, “ un químico híper concentrado que se usa justamente para darle al gas el olor tan característico”. En tanto, en 8 y 50, donde hubo un corte de calle, se produjo “una pequeña fuga en una instalación interna, en una galería comercial, pero no está relacionado” con el olor que se sintió en el centro.

AGUA EN LOS HORNOS

Vecinos de 135 entre 60 y 61, de Los Hornos, aseguraron que tuvieron problemas con el servicio de agua lo que derivó en cuadros de vómito y diarrea.

Santiago, uno de los usuarios damnificados, dijo que “en los últimos 15 días estuvimos descompuestos varias veces “. Aseguraron que tuvieron vómitos, diarrea y varios días en cama”.

La problemática se difundió en un grupo de WhatsApp ante los cuadros de ‘intoxicación’. En ese contexto, ABSA fue al lugar, tomó muestras. Serán evaluadas por la empresa. A la vez, dejaron otras muestras a los vecinos para que también puedan pedir el estudio por su parte.