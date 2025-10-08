Investigan una denuncia por una “porno-extorsión”

Un hombre de 32 años acudió a la Justicia Penal de La Plata para denunciar una maniobra de extorsión de la que fue blanco después de navegar por una página de servicios sexuales para conocer los precios y otros detalles de la eventual contratación de una scort, que nunca concretó.

En esas circunstancias, de acuerdo al relato del damnificado, dos semanas después empezó a recibir una serie de llamados intimidatorios desde tres líneas telefónicas diferentes, con muchos datos sensibles sobre su persona, trabajo y lugar de residencia, en los que se le exigió una reparación económica.

“Nos hiciste perder el tiempo. Nuestras chicas no están para eso. Pagá o te escrachamos”, habría sido la advertencia, palabra más, palabra menos, de quienes se hicieron conocer como cobradores de las prostitutas.

Ante esta situación, temiendo un daño a su reputación o imagen social, el denunciante contó que aceptó entregar dinero. Y lo hizo a través de tres transferencias.

Los voceros consultados por EL DIA explicaron que el hombre pagó en total una cantidad de 1.100.000 pesos y que el receptor del dinero fue una persona que identificó con nombre y apellido, aunque este diario solo dará sus iniciales -A. E. A- hasta que se determine una eventual imputación legal.

Sin embargo, el presentante expuso que los llamados no cesaron y las exigencias económicas tampoco. Fue por eso que, asustado, decidió exponer los acontecimientos para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Muy probablemente, a partir de lo narrado, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata tome a su cargo las tareas de identificación de quienes se esconden detrás de esa red criminal.

Al cierre de esta edición, se indicó, ya se realizaban las primeras diligencias.