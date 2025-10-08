Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Gobierno avisó que apelará si la Justicia no acepta la reimpresión de boletas: a qué hora es la audiencia en La Plata

Hoy habrá una audiencia clave para saber si permiten modificar quién encabeza la lista de candidatos libertaria y si se autoriza reimprimir la totalidad de las boletas

El Gobierno avisó que apelará si la Justicia no acepta la reimpresión de boletas: a qué hora es la audiencia en La Plata
8 de Octubre de 2025 | 07:34

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional confirmó que si la Justicia Electoral desestima la reimpresión de la Boletas Unicas de Papela (BUP) en la provincia de Buenos Aires, apelará esa medida ya que "La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña".

Sobre las boletas, luego de que José Luis Espert declinara su candidatura al frente de la nómina violeta, sostuvo: "Si se rechaza en la Justicia la reimpresión de boletas, se hará una presentación judicial porque LLA tiene prohibido por ley gastar esa suma".

Los apoderados de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron este lunes un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas y su costo se estima en más de 10.000 millones de pesos.

En este sentido, la Junta Electoral Nacional del Distrito Buenos Aires citó a audiencia para a las 10:30hs. (y no 8:30hs., como estaba previsto inicialmente) para evaluar el pedido presentado por LLA de reimprimir el total de las boletas por una modificación en su lista de candidatos a diputados nacionales.

Por otro lado, la misma fuente descartó que el presidente Javier Milei vaya a ordenar cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26, mientras que consideró poco probable que se sume Mauricio Macri a alguna actividad de campaña de LLA pese al rol protagónico que asumirá a partir de ahora Diego Santilli y luego del acercamiento entre el mandatario y el fundador del PRO, quienes se reunieron dos veces en menos de una semana.

"Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionaros somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre No habrá cambios en el Gabinete, después depende del Presidente", señaló.

Asimismo, un importante funcionario de Casa Rosada confirmó además que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto de su equipo que lo acompaña en Washington desde el fin de semana para negociar el apoyo financiero del Tesoro estadounidense permanecerán allí hasta la audiencia de Milei con Donald Trump, pautada para el próximo martes.

"No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez", planteó en declaraciones a un grupo de periodistas.

Además del auxilio financiero, por otro lado el canciller Gerardo Werthein viene trabajando desde abril en un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, sobre lo cual esta fuente remarcó que "está próximo a cerrarse" y que todavía "se están discutiendo tres o cuatro puntos" de cara a la reunión entre ambos presidentes del 14 de este mes.

