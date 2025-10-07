¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza

Los futuros del oro superaron por primera vez los 4.000 dólares por onza, ya que los inversores continúan buscando un refugio seguro para su dinero mientras el gobierno de Estados Unidos se mantiene esencialmente paralizado.

Esta mañana los futuros del oro se cotizaban en 4.003 dólares en Nueva York. El precio spot vigente del metal en Nueva York subió a 3.960,60 dólares por onza troy, que es el estándar para medir metales preciosos.

Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados

Las ventas de oro pueden aumentar drásticamente cuando los inversores nerviosos buscan inversiones seguras para su dinero. Antes del martes, el activo -y otros metales, como la plata— había experimentado mayores ganancias en el último año, particularmente con la serie de aranceles del presidente Donald Trump que sumió a gran parte del mundo en la incertidumbre económica.