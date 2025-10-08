El peor final para Daiana: un tiro en la cabeza y dentro de un pozo

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cuerpo de la joven de 22 años fue hallado enterrado en un aljibe, ubicado en una zona rural de Entre Ríos. Los forenses que analizaron el cadáver determinaron que la víctima falleció por una herida de arma de fuego
Aún en medio de la conmoción por el triple crimen narco en Florencio Varela, otro caso estremeció al país en las últimas horas. Esta vez, el horror llegó desde Entre Ríos. Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que era intensamente buscada desde el viernes pasado, fue hallada muerta dentro de un aljibe, en una zona rural de Gobernador Mansilla, una localidad de menos de tres mil habitantes donde todos se conocen y donde el silencio de estos días se volvió insoportable. La confirmación de su femicidio generó un profundo impacto en la comunidad y puso el foco en un hombre de 55 años que se encuentra detenido, mientras los investigadores esperan los resultados de la autopsia que se realizará hoy y, que podrían abrir nuevas líneas en la causa.
El hallazgo del cuerpo se produjo ayer en un camino de tierra conocido como Los Zorrinos, que cruza hacia la Ruta Nacional 12 y bordea el club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso al pueblo. Allí, tras una búsqueda incesante que involucró a más de 130 personas -entre efectivos, bomberos voluntarios, perros de rastreo, cadetes y drones-, los equipos encontraron el cuerpo de Daiana a unos diez metros de profundidad, oculto entre ramas, raíces y hojas, en un pozo al que solo accedería alguien que conoce bien el terreno.
Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, que investiga un femicidio, Daiana presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, la cual habría sido la causa directa de su muerte.
La pista decisiva surgió días antes, cuando los rescatistas hallaron el vehículo de la joven: un Chevrolet Corsa familiar con las llaves puestas, abandonado en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano. Fue la primera alarma de que algo grave había ocurrido. Desde ese momento, el pueblo entero se volcó a la búsqueda. Gobernador Mansilla, con sus calles tranquilas, se transformó en un hervidero de patrullas, vecinos movilizados y voluntarios desesperados por encontrarla con vida.
Daiana había salido de su casa el viernes a las 19:45, en contacto telefónico con un hombre que su familia no conocía. A las 20:02 su celular se apagó. No hubo más respuestas ni mensajes. Desde entonces, la investigación avanzó a contrarreloj, analizando cámaras, revisando antenas, haciendo pericias sobre los vehículos y entrevistando a testigos que aportaron datos claves sobre los movimientos de la joven antes de desaparecer.
En ese marco fue detenido un hombre de 55 años conocido en la zona por el alias de “Pino”. Vivía a un kilómetro de la casa de la víctima y, según confirmaron los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, había tenido contacto con ella poco antes de que se perdiera su rastro. La captura se produjo en un allanamiento ordenado por la jueza de Garantías Silvina Cabrera, luego de que las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos lo ubicaran cerca del lugar donde apareció el auto abandonado.
Durante el operativo, el sospechoso intentó resistirse a la intervención policial e incluso manipuló un arma de fuego, por lo que fue reducido y aprehendido. En el lugar -un galpón alquilado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero-, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. El rodado es clave: un testigo aseguró haber visto una camioneta de esas características merodeando la zona rural donde fue hallado el vehículo de Daiana.
El ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, confirmó que el allanamiento tuvo como objetivo secuestrar ese vehículo. “Había un testigo que mencionó una camioneta blanca. Fue reducido y detenido”, explicó. La camioneta, al igual que los celulares y las armas, será sometida a peritajes en busca de rastros y huellas.
En Gobernador Mansilla, la familia Mendieta exige respuestas. Desde el primer día reclamaron que se intensificara la búsqueda y, ayer, luego de que se conociera el triste desenlace, allegados a la joven salieron a las calles a marchar para pedir justicia.
En cuanto al único detenido, como se informó, se llama Gustavo, le dicen Pino y tiene 55 años. “Se conocían y podrían haber tenido un vínculo sentimental”, describieron las fuentes del caso las sospechas de los investigadores. Por lo pronto, saben que el detenido tiene familia que vive en Gobernador Mansilla y un galpón que usaba para trabajar que está cerca de la casa de Daiana. “Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido. Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, dijeron los investigadores. Los investigadores analizan también si el detenido actuó solo o si hubo otras personas involucradas.
