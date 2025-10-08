La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Hace pocos días este diario publicó “De ellas para ellas: la remisería sólo para mujeres que funciona en La Plata”, una opción innovadora de transporte en la Ciudad, respuesta al flagelo de la violencia. En pocos días llegaron mensajes de odio a través de redes sociales, la suspensión del número de WhatsApp -a través del cual reservan viajes clientes potenciales- y el miedo a posibles amedrentamientos de otros transportes similares.

Ante eso, Loana Zenteno, dueña de la remisería manifestó a EL DIA: “No fue una sorpresa”. El comportamiento social narrado desenmascara y hace más visible lo que el concepto de remisería de mujeres intenta remediar y combatir: la agresión motivada en cuestiones de género.

EN REDES SOCIALES

La nota se difundió a través de las redes sociales de EL DIA y tuvo más de 200 comentarios. Fue sólo un capítulo más de una secuencia que preocupa en la agencia.

“Ellas solas manejan, ellas solas chocan, ellas sola se matan... ni una volcada más”, escribió un usuario. Otro, sin ánimo de debate, escribió: “Para cuando el meteorito”. Más abajo, se lee: “Que problemitas mentales que manejan esta clase de mujeres”. Para rematar la secuencia, se escribió “que asco”.

Un hombre expresó: “¿No era que luchaban por la igualdad? ¿O acaso somos monstruos?”. Otro masculino sumó: “A Lucio lo mató la mamá y la novia de la mamá, a las chicas del triple crimen las llevó una chica, las recibió una chica y limpió la casa una chica”, haciendo mención a la muerte de Lucio Dupuy y el asesinato de tres mujeres en Florencio Varela. Además, varios comentarios repitieron lo misma premisa: “Me siento discriminado”.

Hay más: “Cuando pinchen la cubierta vayan a una gomería femenina. Dejen de alucinar”, escribió un masculino. Y otro: “Cero inclusión. Perfecto, espero que cuando se pinche la rueda busquen una gomería sólo para mujeres”. También hay comentarios negativos de mujeres: “Nunca tuve problemas con choferes varones. Los están discriminando”.

También están los mensajes positivos: “En mi caso me re salvaron porque no me sentía segura mandando a mi nena al colegio en cualquier remís, lo pido con antelación, siempre cumplen y me avisan cuando llega a destino. Me quedo tranquila”, comentó una mujer. Otra, sumó: “Es una alternativa, una propuesta. No está mal. No obligan a nadie. ¿Por qué se alteran tanto?”.

La dueña recordó las amenazas, amedrentamiento e insultos de taxistas y otras remiserías

El debate en redes sociales es álgido y continúa creciendo. Más allá de su rol clave como constructor de la opinión pública, también exhibe un reflejo del pensamiento de una porción de la sociedad.

INTIMIDACIONES

Tras la nota publicada por este diario el sábado pasado, el número de WhatsApp a través del cual se podían reservar viajes en la empresa, fue dado de baja.

EL DIA publicó el número anterior, por lo que la dueña de la empresa sospecha que fue a raíz de la exposición pública que fue dado de baja el número de línea aunque aseguró desconocer el motivo exacto. No obstante, está disponible un número provisorio.

La central de la remisería de mujeres para mujeres, cuando comenzó en el 2022, operaba en un barrio de la periferia platense. La dueña recordó las amenazas, amedrentamiento e insultos de taxistas y otras remiserías. No se detuvieron, ya pasaron de 3 a 20 integrantes en tres años.

Por este motivo, ante la consulta de este diario, optaron por no develar la dirección exacta actual de la empresa. ¿La causa? Miedo a que las conductoras de la entidad sean víctimas de nuevas amenazas.

Como exhibió este diario y a pesar de que se cumplió una década de la primera marcha nacional denominada “Ni una menos” el panorama social histórico continúa siendo alarmante.