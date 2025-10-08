Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño

Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño
8 de Octubre de 2025

Un operativo policial permitió desarticular un taller mecánico que funcionaba de manera ilegal en la zona oeste de La Plata, donde se hallaron decenas de motopartes sin documentación.

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Subcomisaría Unión, en el marco del Operativo Infracción a la Ley 13.081 (Desarmaderos) y la Ley 25.761 (RUDAC). El lugar inspeccionado se encontraba en calle 139 entre 526 y 527, y operaba bajo la razón social “Bontempo”.

Durante la requisa, los efectivos constataron que allí se almacenaban asientos, ópticas, plásticos, amortiguadores, carburadores, tapas de motor y otras partes de motos pertenecientes a distintos modelos, sin los registros ni la documentación correspondiente.

Como resultado, el taller fue clausurado, el material incautado y su propietario de 27 años, fue aprehendido en el lugar.

Por último, la causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata y del Juzgado de Faltas Municipal, que dispusieron la libertad del aprehendido en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

