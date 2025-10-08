Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño

Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico
Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico
Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
VIDEO. Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
Morena Rial, cada vez más cerca de la prisión domiciliaria: ¿en qué casa y con quién vivirá?
Miércoles con clases complicadas en escuelas: protesta y paro de los docentes bonaerenses
Qué se sabe del hombre que cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico y sembró pánico
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Sigue el clima cambiante: miércoles con sol y regreso de las lluvias en La Plata
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua en La Plata: dos casos que causaron revuelo
Los números de la suerte del miércoles 8 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
¿Qué se sabe del crimen de Daiana? Un tiro en la cabeza y dentro de un pozo
Raid mediático plagado de contradicciones antes de la detención
Milei, a paso tenso en Mar del Plata y con Santilli en la cancha
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un operativo policial permitió desarticular un taller mecánico que funcionaba de manera ilegal en la zona oeste de La Plata, donde se hallaron decenas de motopartes sin documentación.
El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Subcomisaría Unión, en el marco del Operativo Infracción a la Ley 13.081 (Desarmaderos) y la Ley 25.761 (RUDAC). El lugar inspeccionado se encontraba en calle 139 entre 526 y 527, y operaba bajo la razón social “Bontempo”.
Durante la requisa, los efectivos constataron que allí se almacenaban asientos, ópticas, plásticos, amortiguadores, carburadores, tapas de motor y otras partes de motos pertenecientes a distintos modelos, sin los registros ni la documentación correspondiente.
Como resultado, el taller fue clausurado, el material incautado y su propietario de 27 años, fue aprehendido en el lugar.
LE PUEDE INTERESAR
Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas
LE PUEDE INTERESAR
¿Qué se sabe del crimen de Daiana? Un tiro en la cabeza y dentro de un pozo
Por último, la causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata y del Juzgado de Faltas Municipal, que dispusieron la libertad del aprehendido en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí