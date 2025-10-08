Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |ENTREVISTA CON EL SECRERARIO DE FINANZAS JUAN MARTÍN ONGAY

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

El dirigente destacó que la decisión fue de “apostar por el fútbol”. Fueron 17 millones USD en dos mercados

Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Juan Martín Ongay dio detalles del balance pincha / Archivo

8 de Octubre de 2025 | 00:53
Edición impresa

Estudiantes ya tiene listo su Balance 2024/25. Anoche, en reunión de Comisión Directiva celebrada en el primer piso del estadio UNO, sus dirigentes terminaron de tomar contacto con los números que arrojó el ejercicio anual que será presentado a los socios el próximo sábado 18 de octubre en la Asamblea Anual Ordinaria.

Como dato saliente, tal como se viene explicando en este medio desde hace varios meses, es el primer ejercicio que arroja déficit en un año. Y no es un número negativo común: 14.277 millones de pesos.

El secretario de Finanzas Juan Martín Ongay habló con este medio luego de la reunión y explicó más detalles con el claro atenuante que la decisión política fue la de no vender jugadores en los últimos dos mercados de pases apostando por lo deportivo.

“El resultado económico es negativo pero el resultado operativo del Club, lo que generó, fue positivo (4.029 millones de pesos)”, comenzó en un contacto telefónico.

¿Cómo se puede entender este número? ¿Cuál fue la causa de un resultado negativo? Lo explicó Ongay: “La decisión política de apostar por el fútbol profesional y no vender jugadores. Así como en los últimos 10 años de gestión en un principio se ordenó al Club, posteriormente se decidió terminar el estadio, después armar un equipo competitivo que logró tres títulos, ahora se apuntó potenciarlo sin desmantelarlo para jugar la Copa Libertadores, con el resultado que conocemos”. La única venta en este Balance es la de Nicolás Palavecino por 400 mil dólares.

“Más allá de este resultado, el acumulado en pesos hasta junio 2025, de los once años de gestión, es positivo en casi 53 mil millones de pesos”, destacó de los once balance.

Además el dirigente que está directamente vinculado con los números destacó que en el Balance se pueden apreciar casi 5 mil millones de pesos de aumento del Activo que “si lo sumamos a las depreciaciones que fueron de casi 18 mil millones tenemos un total de 23 mil millones de pesos de inversiones al fútbol profesional”.

En los últimos tres ejercicios, según arroja el Balance albirrojo que anoche fue aprobado en Comisión Directiva, se invirtieron casi 40 millones de dólares en el fútbol profesional. En los últimos dos mercados (un año) fue de 17 millones de dólares.

“Haber podido invertir tanto dinero en el fútbol sólo se pudo realizar en un Club que tenía una economía totalmente saludable. No hay forma que uno desordenado pueda hacerlo. Las base sólidas construidas fueron la clave”, valoró el dirigente que dijo que el valor del plantel es una vez y media el valor del Pasivo.

En tanto que se detalló que en este año hubo un récord de inversión en divisiones menores: casi 3.567 millones de pesos. Es el segundo valor más alto en 15 años.

Del mismo modo se conoció el número del Pasivo, que aumentó 19.143 millones de pesos a un total de 36.747 millones de pesos. El préstamo de Foster Gillett se puede leer ahí. “El Patrimonio neto es de 128.297 millones de pesos”.

Por último reveló que la masa societaria se mantuvo en el orden de los 56 mil asociados con un 96 por ciento de cumplimiento de la cuota. Y que la marca Ruge dejó ganancias por 544 millones de pesos. Es el segundo valor más alto desde 2023.

Copa 2026, objetivo complicado

 

Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

