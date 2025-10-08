Morena Rial, cada vez más cerca de la prisión domiciliaria: ¿en qué casa y con quién vivirá?

Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico
Desde la pantalla chica filtraron detalles del documento presentado en estas horas por el Juzgado de Garantías de San Isidro que avanza con el pedido de los abogados de la influencer.
Así, Morena Rial, está cada vez más cerca de la prisión domiciliaria. Allí, se dieron a conocer detalles del documento presentado por el Juzgado de Garantías de San Isidro.
"Esta fechado el 7 de octubre, escrito por el juzgado hacia el jefe del centro de monitoreo electrónico del servicio penitenciario. Es decir, quien tiene que proveer las tobilleras electrónicas para la prisión domiciliaria", revelaron en la tele.
En este sentido, el mencionado documento indica: "'A fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el monitoreo de sistema electrónico vía GPS... en el domicilio donde residirá el causante'... donde residiría Morena, en San Justo, donde reside Evelyn Denise Martínez".
"Se deja expresa constancia que la nombrada estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada, es decir, es una madre con un hijo menor de edad por lo que deberá realizar el presente de forma indefectible y preferencial", detallaron sobre el documento del Juzgado de Garantías de San Isidro.
