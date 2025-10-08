Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón 

Ahora, según revelaron en la tele, Alejandra Pradón habría sido demandada por un mecánico con el que mantuvo una fuerte disputa económica luego de llevar a reparar su camioneta.

Así, la panelista Cora Debarbieri sorprendió al revelar el mal momento de Alejandra Pradón, quien enfrentaría una demanda millonaria por parte de su mecánico, luego de un conflicto que se habría originado por el arreglo de su camioneta.

Según se detalló, la ex vedette llevó a reparar su vehículo, un modelo de fines de los años 90, para realizarle múltiples arreglos: "revisión de alarma, cambio de cerradura, apertura de la puerta trasera, cambio de luneta, corte de energía y tramitación de la VTV", entre otros detalles.

Entonces, la panelista explicó que, una vez terminados los trabajos, el mecánico le entregó el auto "totalmente nuevo, casi cero kilómetro".

Es ahí, dónde Alejandra le habría dicho que no tenía la facilidad para pagarlo. "El mecánico le ofreció hacerlo en cuotas, y ella respondió que tampoco llegaba de esa manera. Entonces él le propuso vender la camioneta para recuperar su parte", contó Cora.

Pero, el conflicto se agravó cuando, al momento de concretar la venta, Pradón no habría firmado el formulario 08, el documento que permite transferir la titularidad del vehículo en el Registro Automotor. "Ella le dice al señor que le está reteniendo su vehículo, pero el mecánico está en todo su derecho hasta que Alejandra pague lo que debe", agregaron desde la pantalla chica.

Vale destacar que, de acuerdo con la información que se maneja, el presupuesto inicial habría sido de un millón de pesos, pero "terminó convirtiéndose en una demanda de 10 millones por daño moral, daño emergente y lucro cesante", detallaron desde los diferentes programas del espectáculo.

Por último, hasta el momento, se comentó que Pradón estaría sin vehículo desde febrero y que ni siquiera con la venta de la camioneta podría cubrir la totalidad de la deuda.