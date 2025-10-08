Advierten por estafas con la venta de anteojos

Cada vez son más frecuentes las estafas virtuales, y la salud visual no es la excepción. Desde el colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires alertaron por campañas y promociones de anteojos que circulan por redes sociales o WhatsApp.

“Los anteojos que realmente necesitás solo se encuentran en ópticas habilitadas, donde un profesional de la salud visual puede asesorarte correctamente”, informaron en la entidad profesional.

También señalaron que “las ópticas oficiales no venden por WhatsApp, Facebook ni Instagram”.

Los ópticos piden que la gente “no caiga en promos virales como “7 anteojos al precio de 1” o en ofertas de supuestas gafas con protección UV400. Nadie te garantiza que sean de buena calidad, ni mucho menos que sean las adecuadas para vos”, aseguran en la entidad.

Sugieron “evitar la compra en puestos callejeros o en locales improvisados donde los vendedores no son profesionales de la salud”.

ADVERTENCIA

Plantearon también un caso reciente: “una jubilada ingresó a una publicación de Facebook donde ofrecían anteojos y prestaciones oftalmológicas a través de PAMI. Todo resultó ser falso: no solo no recibió la atención prometida, sino que además le robaron todos sus ahorros”.

El mensaje de los ópticos plantea “proteger la visión. Solo se puede confiar en ópticas habilitadas y profesionales matriculados. La salud visual no es juego”.