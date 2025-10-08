Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas

8 de Octubre de 2025 | 08:04

En las últimas horas, un hombre de 35 años fue aprehendido en la tarde del martes en calle 8 entre 66 y 67, en pleno centro de La Plata, luego de que efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado de la Policía Local lo interceptaran tras un llamado al 911 que alertaba sobre movimientos sospechosos en la zona.

El sujeto, identificado fue detenido cuando intentaba evadir el control policial. Durante el cacheo preventivo, los agentes hallaron entre sus pertenencias un arma de juguete tipo revólver, un cuchillo, un lápiz de hierro, un arma tumbera y tres tarjetas bancarias a nombre de distintos propietarios.

En tanto, los elementos secuestrados son comúnmente utilizados para forzar cerraduras o romper vidrios de vehículos, según informaron fuentes policiales. No se hallaron autos dañados ni denuncias de robo en el lugar.

Por último, la UFI N°6, a cargo del fiscal Patricio Barraza, interviene en la causa caratulada como “Averiguación de ilícito”.

