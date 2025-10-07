Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

José Luis Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico Fred Machado

José Luis Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico Fred Machado
7 de Octubre de 2025 | 23:54

Escuchar esta nota

El economista, legislador nacional y quien era primer candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, José Luis Espert, habría firmado el 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes de lanzar su campaña electoral, un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con Federico “Fred” Machado, empresario argentino radicado en Estados Unidos que acaba de ser extraditado por la Corte Suprema a ese país, donde será juzgado por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

El acuerdo —según difundió La Nación—, suscripto entre Espert y la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Machado y actualmente bajo investigación judicial, estipulaba un pago inicial de 100.000 dólares al momento de la firma y nueve cuotas mensuales del mismo monto a partir del mes siguiente. En el documento, el economista se comprometía a brindar “asesoramiento integral y análisis de mercado para la refinanciación de deuda y expansión de la compañía”, tareas que debían desarrollarse en un plazo de doce meses, prorrogables de común acuerdo.

Según la investigación, Machado financió además parte de la campaña presidencial de Espert con vuelos privados —al menos 36, de acuerdo con registros oficiales— y una camioneta a su disposición. El propio Espert admitió recientemente haber recibido 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020, aunque aseguró que el contrato recién se ejecutó tras la elección y que su labor como consultor nunca llegó a completarse debido a la pandemia. Sin embargo, el documento firmado ante escribano en Buenos Aires y con jurisdicción en los tribunales de Nueva York indica que los pagos debían comenzar de inmediato, en plena carrera electoral.

El vínculo entre ambos salió a la luz cuando medios nacionales como La Nación accedió al contrato original y a una constancia del Bank of America que confirma una transferencia por 200.000 dólares desde una firma ligada a Machado hacia una cuenta de Espert en Nueva York. Antes de esa publicación, el dirigente liberal había negado la existencia del pago, denunciado días antes por el candidato Juan Grabois. Tras la difusión del documento, Espert reconoció la operación, pero sostuvo que fue parte de un trabajo profesional como economista y no un financiamiento político.

Machado, que en 2019 aún no era buscado por la justicia estadounidense, se encuentra hoy en el centro de una causa internacional por lavado y narcotráfico. La Corte Suprema argentina aprobó su extradición a Estados Unidos, donde lo aguarda un juicio federal. En tanto, Espert —quien renunció recientemente a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza— continúa defendiendo la legalidad del contrato, afirmando que actuó de buena fe y que cortó todo vínculo con Machado al enterarse de sus antecedentes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 8 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

El oficialismo analiza una licencia de Espert en Diputados tras la presión de los bloques

Se define en La Plata: que podría pasar con la reimpresión de boletas y la habilitación a Santilli para encabezar lista de LLA

Con un megafono y en la caja de una pickup: la caravana de Milei en Mar del Plata

Pergamino impulsa un programa de microcréditos a tasa cero para emprendedores
Información General
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
Policiales
El drama de la inseguridad en Tolosa y el reclamo de la asamblea vecinal: una jubilada sufrió 7 robos
Procesaron al gendarme que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo
VIDEO. Atraparon a la banda del "Cronos gris" en el Camino Centenario: robaban ruedas y techos en la Región
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
Un adolescente armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: fue demorado
Deportes
"El más grande de todos": La visita a Carlos Salvador Bilardo de los campeones del ‘86
El comunicado del Club Monasterio tras la agresión en un partido de fútbol infantil: repudio y "expulsión de por vida"
Clásico en la mira: hay fecha y hora tentativa para el partido entre Estudiantes y Gimnasia en UNO
Guardia alta: hay árbitros para el Pincha y el Lobo, y la perlita de la dupla "Arasa - Carreras"
Albatros festejó su título y ascenso a Segunda
Espectáculos
Malena Pichot sostuvo que estaría bien que a Robertito Funes Ugarte lo “arreen como una vaca”
La Voz Argentina en la recta final: quiénes son los semifinalistas
Gabriela Sari rompió el silencio sobre su relación con Facundo Pieres
La irónica reacción de Lali Espósito tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla