Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |TERROR ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES

Cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico

El hombre vive en un asentamiento cercano y habitúa cortar camino por esa sede universitaria. Dijo que la encontró en un tacho

Cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico

La imagen provocó terror, porque muchos pensaron lo peor / Web

8 de Octubre de 2025 | 02:45
Edición impresa

La escena provocó pavura y enseguida llenó de imágenes intrusivas a quienes observaron cómo un hombre llegaba a la sede de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata con una ametralladora. Lo que esas personas muchas veces conocieron de otros países por los medios y las redes sociales, nos referimos a las masacres de tiradores en las universidades, teatros o centros educativos, lo estaban presenciando esta vez en vivo y en directo. Sin embargo, todo terminó en una falsa alarma.

El dantesco episodio tuvo lugar en horas del mediodía de ayer en la sede académica de las calles 47 y 117 y, afortunadamente como se dijo, se trató de un susto. Grande, pero susto al fin, sin heridos ni nada que se le parezca.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir de fuentes policiales, el hombre con el arma larga, que era de plástico, atravesó un sector de la facultad en pleno desarrollo de clases.

Por eso hubo gritos, corridas y al menos una comisión debió interrumpir sus actividades por el estado de shock reinante.

Con muchos puntos oscuros o cabos por atar en esta historia inédita en la Ciudad, los voceros indicaron que el protagonista del caso reside en un asentamiento cercano, al parecer en la zona de las calles 50 y 120. Y como habitúa cortar camino rumbo a su domicilio por ese lugar, ingresó en Arquitectura sin pensar lo que podía estar generando al llevar en una de sus manos lo que muchos creyeron era ametralladora, un rifle o un fusil de asalto. Daba lo mismo. El efecto de terror ya había estallado.

Según una versión, los empleados de la Guardia Edilicia le salieron al cruce, pero no lo retuvieron.

LE PUEDE INTERESAR

Investigan una denuncia por una “porno-extorsión”

LE PUEDE INTERESAR

Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell

Dicen que muchos lo conocían y simplemente le hicieron una observación por lo ocurrido.

Por eso al rato, cuando la noticia llegó a las máximas autoridades de la Policía bonaerense, que empezaron a recibir consultas de distintos periodistas, al no poder acceder a ese ámbito de estudio, por corresponder a la jurisdicción federal, ordenaron que una comitiva de la comisaría primera recabe datos e hiciera un rastrillaje periférico en busca de información para aclarar el incidente.

En ese contexto, un rato más tarde pudieron ubicar al sospechoso, a quien interrogaron sobre lo que había pasado.

Fue ahí que explicó que su hijo de 11 años, que tiene una condición del espectro autista (TEA), encontró el juguete en un tacho de residuos y que se lo entregó sin imaginar el revuelo que iba a generar.

Dónde cruzó al menor y por qué no lo acompañaba cuando ingresó a la facultad, es uno de los interrogantes sin aclarar.

Por lo pronto solo quedó identificado, pero no hubo para él ninguna medida privativa de la libertad o sumario penal en el que se lo impute de delito alguno.

Voceros de la UNLP, en tanto, indicaron que todo se solucionó rápidamente sin que la situación pasara a mayores.

“El hombre solo pasó caminando por la zona de las facultades cortando camino hacia su casa, pero en ningún momento amenazó a nadie”, indicaron bajando el tono a la gravedad del incidente, que causó minutos de incertidumbre.

INQUIETANTE FENÓMENO

Como se sabe, las escenas se repiten con una frecuencia inquietante: jóvenes armados irrumpen en escuelas o universidades y transforman espacios de estudio en escenarios de horror.

Las llamadas school shootings, como se las conoce en Estados Unidos y otros países, se convirtieron en uno de los fenómenos más alarmantes de la violencia contemporánea.

Detrás de cada caso hay contextos distintos, pero un patrón común: hombres jóvenes, casi siempre estudiantes o exalumnos, con acceso a armas de fuego, un fuerte sentimiento de exclusión o humillación, y una búsqueda desesperada por reconocimiento o venganza.

El aula, símbolo de aprendizaje y socialización, se convierte en el lugar donde canalizan su frustración más profunda.

Así las matanzas previas se transforman en modelos. Los atacantes estudian casos anteriores, imitan gestos, fechas o incluso la forma en que los medios los retratan.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Sigue la preocupación por la salud de Russo

La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25

Copa 2026, objetivo complicado

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria

VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas

El Sub 20 frente a Nigeria en busca de los Cuartos
Últimas noticias de Policiales

El peor final para Daiana: un tiro en la cabeza y dentro de un pozo

Investigan una denuncia por una “porno-extorsión”

Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell

El “loco David” y su rol clave en el triple crimen
Deportes
Copa 2026, objetivo complicado
Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR
Los números que arrojó el Balance Pincha 2024/25
La Reserva busca tres puntos fundamentales
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
Información General
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
La Ciudad
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
La remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Súper Cartonazo: pozo vacante y triple corona para la nueva modalidad de “premio de línea”
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua: vecinos alterados
Protesta y paro de los docentes bonaerenses
Espectáculos
Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo “no” al Super Bowl
Ladran, Sancho: bien y mal, todos hablan del Conejito Malvado
Odino Faccia: “Conectar mi carrera con los valores de la paz nunca es fácil”
Yuyito, ¿vuelve con Milei?: “Lo que Dios ponga en mi camino, será”
Marley contra Del Moro: “La emoción de Santiago en el Martín Fierro fue rara”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla