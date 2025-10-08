Súper Cartonazo: pozo vacante y triple corona para la nueva modalidad de “premio de línea”

Se define en La Plata: que podría pasar con la reimpresión de boletas y la habilitación a Santilli para encabezar lista de LLA
Bajo esta nueva norma, la recompensa de $300.000 se repartió entre tres afortunados lectores de La Plata, Ensenada y Berisso
Con el pozo vacante el Súper Cartonazo del diario EL DIA inauguró una exitosa semana con la flamante modalidad de “Premio por Línea”, que busca multiplicar las chances de sus lectores. En su primera edición con las nuevas reglas, la modalidad ya arrojó tres afortunados ganadores, quienes se repartieron el pozo semanal de 300.000 pesos.
Además, con la ronda vacante el pozo se acumula a 3.000.000 de pesos para quienes acierten los quince números de la fortuna. Al tiempo que sigue vigente la posibilidad de ganar un auto Renault Kwid 0 KM o $20.0000.000 .
Ganador platense, Jorge Félix Lafuente / EL DIA
Los dichosos campeones que completaron una de las líneas de sus cupones y se alzaron con el premio fueron Jorge Félix Lafuente, de 80 años y vecino de Barrio Norte; Fernando Chazarreta, de 39, oriundo de Ensenada; y Camila Elizabeth Chávez, de 29, residente en Berisso.
En este marco, Jorge Lafuente, “lector fiel” de Barrio Norte, fue el primero en presentarse en las oficinas de EL DÍA para validar su cartón. “Nací en la ciudad de Buenos Aires pero vivo en La Plata desde los 5 años porque mi padre se vino a trabajar a la Ciudad. Es decir, soy un platense por adopción. Soy lector de toda la vida del diario EL DIA y me hice hincha de Estudiantes “, admitió.
Con 80 años, el vecino confiesa ser “bastante cabulero” y un jugador constante del Súper Cartonazo. Acertando todos los números de la segunda línea, señaló que le “viene muy bien y lo aprovecharé en gastos simples”.
Fernando Chazarreta, de Ensenada / EL DIA
Entrada la tarde, al premio se le sumó Fernando Chazarreta. Con 39 años y vecino de la localidad de Ensenada, se enteró cuando compró el diario. “Juego a este concurso desde que arrancó y nunca lo había podido ganar. Estoy contento de que sea la primera vez”, anunció entre risas. En este sentido, aunque el premio se haya tenido que dividir, el afortunado remarcó que “el premio va a ser una ayuda en casa, ya que siempre hace falta hacer algunos arreglos”.
Por tanto, casi al final de la tarde, Camila Elizabeth Chávez llegó con la última línea ganadora de esta semana. “Siempre compro el diario para que mi abuela tenga activa su mente”, contó. Y agregó: “Hoy estaba mirando y le comenté apenada que no había tenido suerte porque había sacado línea. Y en ese momento mi abuela me dice entusiasmada `pero ahora valen las líneas´”.
Lectora desde “que tiene memoria”, Camila admitió que “había perdido un poco la fe porque siempre me faltaba uno para hacer cartón lleno. Sin embargo, mi abuela siempre dijo que algo iba a ganar”. En cuanto al premio, la ganadora sumó que “le viene bien” ya que se esta por mudar, pero que también “lo voy a compartir con mi abuela que fue la que me avivó de la nueva modalidad”.
Camila Elizabeth Chávez, de Berisso / EL DIA
Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes hasta el martes se publican los números (del 00 al 89 y sin repeticiones) que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas, sumando 15 aciertos.
Si el ganador presenta el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que ya se publican (desde el mes pasado) los domingos en el diario EL DIA, podrá elegir entre un auto cero kilómetro (Renault modelo Kwid Zen 1.0 L.) u optar por $20.000.000.
En tanto, desde la jugada pasada, se implementó el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales. Vale aclarar, que el premio de línea no es acumulable si queda vacante.
