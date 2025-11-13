Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Gourmet |:: CIRCUITO

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor

Giulietta, Vipentto, Artesian, Del Sur, La Sorbetière, Los Hermanos y Vellezo se suman a la edición 2025 de La Noche de las Heladerías, el evento más dulce del año que hoy celebra al helado artesanal con promociones, sabores especiales y mucha creatividad

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor
13 de Noviembre de 2025 | 07:44
Edición impresa

La cita es hoy, con descuentos y acciones especiales en heladerías de toda la ciudad y la región. Desde las 18 hasta la medianoche, los platenses podrán disfrutar promociones exclusivas, shows en vivo y nuevas combinaciones de sabores pensadas para esta jornada que ya se convirtió en un clásico del calendario gastronómico local.

 

ARTESIAN:
2x1 y helado natural
Sucursales: Catedral (16 y 51) y City Bell (473 bis y Diag. 3)
IG: @artesian.helados

LE PUEDE INTERESAR

La Plata y la región tienen a su campeón de la paella: Diego Rotondo

LE PUEDE INTERESAR

Chandon Rosé fue elegido el mejor espumante de Argentina 2025

Con presencia en La Plata y City Bell, Artesian Helados & Café de Especialidad celebra la Noche de las Heladerías con un 2x1 en cuartos, desde las 18 hasta las 24 horas, exclusivo para compras en mostrador.

Fiel a su estilo, Artesian elabora helado artesanal con ingredientes naturales -frutas de estación, frutos secos seleccionados y leche fluida- y una amplia variedad de sabores sin TACC.

 

DEL SUR:
2x1 y sabores destacados
IG: @heladeriadelsur.la_plata

Heladería Del Sur (Plaza Paso y calle 57 entre 13 y 14) propone un 2x1 en ¼ kilo desde las 19 hasta el cierre, válido en ambos locales y con pago en efectivo. Entre sus sabores más recomendados para esta edición figuran el pistacho Dubai, limón, menta y jengibre y café con caramelo.

 

GIULIETTA
helado artesanal y precio especial
IG: @giuliettagelateria

Con locales en 18 y diagonal 73 y en el Paseo Mitre de Gorina, Giulietta Gelateria ofrece dos promociones imperdibles: el *¼ kilo a $7.000y el clásico cucurucho de la bici a $2.000, disponible solo con los sabores del carrito.

Ambas opciones aplican abonando en efectivo. Además de su helado artesanal, Giulietta se destaca por su pastelería helada, cafetería y pastelería de autor.

 

LA SORBETIÈRE:
2x1 en todas las sucursales
IG: @lasorbetiereheladerias

Con locales en 11 y 50, Belgrano y 471, Centenario y 503, Plaza Belgrano y Pasaje Dardo Rocha, La Sorbetière celebra la noche más esperada con un 2x1 en cuartos en vaso de polipapel, desde las 19 hasta el cierre.

La promoción incluye todos los sabores, con hasta dos por persona, válida para compras en mostrador y con todos los medios de pago.

 

LOS HERMANOS
Show, sorteos y sabor exclusivo
IG: @heladosloshermanos

Desde las 19 hasta la medianoche, Los Hermanos (137 entre 62 y 63) ofrece un 2x1 en cuartos de helado y presenta un sabor especial: *Fruta d’oro*, con mango, banana, lima y chocolate blanco.

Además, la noche incluirá DJ, robot LED, música en vivo y sorteos entre los clientes.

 

VIPENTTO
2x1 y descuento durante todo el día
IG: @vipentto

Vipentto se suma a la jornada con un 2x1 en cuartos de kilo desde las 20 horas, válido hasta agotar stock (250 promociones por sucursal). Además, quienes abonen en efectivo tendrán un 30% de descuento durante todo el día.

Con locales en calle 4 y 55, calle 9y 55 y Parque San Martín, Vipentto invita a celebrar el sabor artesanal con una propuesta que combina tradición y calidad.

 

VELLEZO:
3x2 todo el día
IG: @vellezohelados

Fiel a su estilo innovador, Vellezo Helados vuelve a apostar por una propuesta extendida: 3x2 en cuartos durante todo el día, desde las 11 de la mañana.

La promoción incluye todos los sabores, sin límite por persona, tanto para consumir en el local como para llevar. Con esta acción, Vellezo reafirma su sello de calidad y cercanía: un helado, mil historias.

 

+Info
La Noche de las Heladerías 2025Hoy jueves 13 de noviembre, de 18 a 24 (en algunas sucursales durante todo el día)Participan: Giulietta, Vipentto, Artesian, Del Sur, Los Hermanos, La Sorbetière y VellezoPromociones especiales, sabores exclusivos y actividades en cada punto de la ciudad.

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

Sangre platense en la Selección

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa

COU: piden modificar topes de alturas máximas
Últimas noticias de Gourmet

Tara Verde: la panadería plant-based y sin TACC que sigue creciendo

La Plata y la región tienen a su campeón de la paella: Diego Rotondo

Chandon Rosé fue elegido el mejor espumante de Argentina 2025

Agenda foodie

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla