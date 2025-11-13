La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor

La cita es hoy, con descuentos y acciones especiales en heladerías de toda la ciudad y la región. Desde las 18 hasta la medianoche, los platenses podrán disfrutar promociones exclusivas, shows en vivo y nuevas combinaciones de sabores pensadas para esta jornada que ya se convirtió en un clásico del calendario gastronómico local.

ARTESIAN:

2x1 y helado natural

Sucursales: Catedral (16 y 51) y City Bell (473 bis y Diag. 3)

IG: @artesian.helados

Con presencia en La Plata y City Bell, Artesian Helados & Café de Especialidad celebra la Noche de las Heladerías con un 2x1 en cuartos, desde las 18 hasta las 24 horas, exclusivo para compras en mostrador.

Fiel a su estilo, Artesian elabora helado artesanal con ingredientes naturales -frutas de estación, frutos secos seleccionados y leche fluida- y una amplia variedad de sabores sin TACC.

DEL SUR:

2x1 y sabores destacados

IG: @heladeriadelsur.la_plata

Heladería Del Sur (Plaza Paso y calle 57 entre 13 y 14) propone un 2x1 en ¼ kilo desde las 19 hasta el cierre, válido en ambos locales y con pago en efectivo. Entre sus sabores más recomendados para esta edición figuran el pistacho Dubai, limón, menta y jengibre y café con caramelo.

GIULIETTA

helado artesanal y precio especial

IG: @giuliettagelateria

Con locales en 18 y diagonal 73 y en el Paseo Mitre de Gorina, Giulietta Gelateria ofrece dos promociones imperdibles: el *¼ kilo a $7.000y el clásico cucurucho de la bici a $2.000, disponible solo con los sabores del carrito.

Ambas opciones aplican abonando en efectivo. Además de su helado artesanal, Giulietta se destaca por su pastelería helada, cafetería y pastelería de autor.

LA SORBETIÈRE:

2x1 en todas las sucursales

IG: @lasorbetiereheladerias

Con locales en 11 y 50, Belgrano y 471, Centenario y 503, Plaza Belgrano y Pasaje Dardo Rocha, La Sorbetière celebra la noche más esperada con un 2x1 en cuartos en vaso de polipapel, desde las 19 hasta el cierre.

La promoción incluye todos los sabores, con hasta dos por persona, válida para compras en mostrador y con todos los medios de pago.

LOS HERMANOS

Show, sorteos y sabor exclusivo

IG: @heladosloshermanos

Desde las 19 hasta la medianoche, Los Hermanos (137 entre 62 y 63) ofrece un 2x1 en cuartos de helado y presenta un sabor especial: *Fruta d’oro*, con mango, banana, lima y chocolate blanco.

Además, la noche incluirá DJ, robot LED, música en vivo y sorteos entre los clientes.

VIPENTTO

2x1 y descuento durante todo el día

IG: @vipentto

Vipentto se suma a la jornada con un 2x1 en cuartos de kilo desde las 20 horas, válido hasta agotar stock (250 promociones por sucursal). Además, quienes abonen en efectivo tendrán un 30% de descuento durante todo el día.

Con locales en calle 4 y 55, calle 9y 55 y Parque San Martín, Vipentto invita a celebrar el sabor artesanal con una propuesta que combina tradición y calidad.

VELLEZO:

3x2 todo el día

IG: @vellezohelados

Fiel a su estilo innovador, Vellezo Helados vuelve a apostar por una propuesta extendida: 3x2 en cuartos durante todo el día, desde las 11 de la mañana.

La promoción incluye todos los sabores, sin límite por persona, tanto para consumir en el local como para llevar. Con esta acción, Vellezo reafirma su sello de calidad y cercanía: un helado, mil historias.