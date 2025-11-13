Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

El Hospital San Martín y otros 5 del sistema público Provincial marcaron la largada de una particular “maratón de vasectomías” que se desarrolla como propuesta abierta a la comunidad en el marco de un congreso internacional de especialistas con sede en la Ciudad.

Se calcula que en la primera jornada tuvo 50 varones interesados en una práctica de anticoncepción en auge.

El encuentro internacional cuenta con la participación del Ministerio de Salud bonaerense y la organización internacional “World Vasectomy Day”.

Mañana se llevarán a cabo más procedimientos en un consultorio móvil en la Ciudad.

La “maratón” de vasectomías se encuadra en un crecimiento galopante de las intervenciones en la provincia de Buenos Aires: sin ir más lejos, durante los últimos cinco años creció de 113 en 2020, a 1.774 en 2024: quince veces más. A su vez, en lo que va del 2025, se realizaron 1.600 vasectomías sin bisturí.

Además de las intervenciones, desde el sábado pasado y hasta mañana, se realizarán charlas para médicos residentes, capacitaciones a médicos, talleres de anticoncepción, diálogo “entre varones que ya se hicieron una vasectomía” y formación en la cirugía sin bisturí. Para eso, profesionales de todo el mundo arribaron a la Ciudad.

El Ministerio de Salud de la Nación define a la vasectomía en su página oficial como “un método anticonceptivo irreversible” que se conllevan “una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides”. La definición sobre la cirugía es clara: “Se eyacula como siempre, no afecta a las erecciones, el placer sexual no cambia”. ¿Destinatarios? Todo aquel que decide “no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más”.

El marco regulatorio de la vasectomía -Ley 26.130 de Anticoncepción quirúrgica- fue sancionada en 2006, ¿cómo se explica el crecimiento en los últimos años? Gustavo Cavazzutti, cirujano, urólogo, jefe de servicio de Urología en el Hospital San Martín y en el Instituto Médico Platense, explicó a EL DIA: “Durante los últimos años, hubo un cambio vital: es más amigable la vasectomía sin bisturí. Sacamos al paciente del quirófano, lo hacemos en un consultorio con anestesia local, y en 30 minutos se va a su casa”.

Además, detalló: “Esto libera los quirófanos de hospitales y clínicas. La gente, al escuchar que no hay bisturí, se anima un poco más. Ojo, sigue siendo una práctica quirúrgica con sus implicancias correspondientes”.

No obstante, también hay una cuestión cultural, consideró. “El hombre empezó a acercarse más a la mujer en todo lo que es la anticoncepción”, analizó Cavazzutti.

PRIMERA PERSONA

Pablo, vecino de la Ciudad y padre de dos hijos, hizo su experiencia: “Decidí hacerme la vasectomía a los 34 años, pero la efectivicé a los 35 porque estuve más de medio año averiguando”, dijo y argumentó que “vivimos en una sociedad donde la mujer suele exponerse más, tanto en los embarazos con las cesáreas, como en métodos anticonceptivos. Decidimos, con mi mujer, que esta vez me tocaba a mí. Algo para destacar: el día que me la hice, había muchos otros que estaban en la misma y todos hablabámos de lo mismo, que nos tocaba a nosotros. Fue algo grato. Hoy vivo mi vida totalmente normal”.