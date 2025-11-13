Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad |RETROCESO GENERAL, SEGÚN EL INFORME DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Las ventas, 11,9% abajo: una pendiente de 11 trimestres

El comercio minorista local acumula números negativos desde el inicio de 2023. La falta de demanda desplaza a la inflación como tema de preocupación en los negocios

Las ventas, 11,9% abajo: una pendiente de 11 trimestres

Archivo

13 de Noviembre de 2025 | 02:55
Edición impresa

Durante el tercer trimestre, las ventas minoristas cayeron un 11,9% interanual, consolidando once trimestres consecutivos de caída en el comercio local, según el último informe de la Cámara de Comercio de La Plata y el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

El dato refleja un deterioro acumulado que se manifiesta en el índice de ventas (medida en unidades), que alcanzó los 40,2 puntos y deja una disminución del 50% respecto a 2019. El desplome llega al 60% en comparación con 2018.

El relevamiento, producto de la Encuesta de Comercio mensual, muestra un panorama dispar entre los distintos rubros. La nota positiva fue para el sector Hoteles, la única actividad que registró crecimiento (10.8%), manteniendo la tendencia favorable iniciada a fines de 2024. Sin embargo, el resto de los rubros clave profundizó la crisis, con marcadas caídas en Restaurantes, Cines, Indumentaria y Alimentos. El retroceso general del sector estuvo fuertemente traccionado por el mal desempeño de Indumentaria, que por sí solo aportó -6,5 puntos porcentuales a la variación total negativa. También se observaron bajas en rubros como Materiales para la Construcción (-22%), Informática y Comunicaciones y Bienes Durables (-30%), evidenciando una retracción del consumo generalizado tomando.

El impacto en el empleo comercial fue menor que el de la actividad, aunque la caída se mantuvo: registró un descenso del 1,3% interanual. El índice de empleo se ubicó en 87 puntos, lo que implica que el sector aún está un 13% por debajo del nivel de personal registrado en 2019.

El informe indica que la recuperación del consumo se ve condicionada por la situación salarial. Si bien el salario real del sector privado muestra un leve repunte (+2,8% interanual), el deterioro del salario público (-4%) y el aumento de la desocupación local limitan la reactivación.

Un cambio significativo en las preocupaciones de los comerciantes se registró en este trimestre: por primera vez desde 2019, la inflación dejó de ser el tema más mencionado. La falta de demanda escaló al primer lugar, siendo señalada por el 57% de los encuestados, seguida por las tarifas de servicios (55%) y la presión impositiva (53%).

LE PUEDE INTERESAR

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

LE PUEDE INTERESAR

Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar

En el plano de las problemáticas urbanas, el estacionamiento (42%) y el tránsito (38%) encabezan las quejas, mientras que la seguridad (41%) mostró una leve mejora interanual en la percepción de los empresarios.

En un intento por sostener las ventas, los descuentos por pago en efectivo y las promociones especiales se mantienen como herramientas clave. Asimismo, la consolidación de los canales no presenciales es notoria, concentrando el 28,1% de las ventas del trimestre, impulsados por la expansión del comercio digital. En cuanto a medios de pago, la adopción es masiva: el 96% de los comercios utiliza Mercado Pago, seguido por Cuenta DNI (92%) y la billetera Modo.

Respecto a la distribución de las caídas, la situación es heterogénea. Las mayores contracciones se registraron en el Casco Céntrico (-24,1%) y en la localidad de Los Hornos (-20,1%). En contraste, la Calle 12, principal corredor comercial de la ciudad, se desmarcó de la tendencia general al observar un aumento interanual del 6,6%.

A pesar de la prolongada crisis, el sector mantiene expectativas moderadamente positivas: el 92% de los empresarios no planea modificar su dotación de personal ni las horas trabajadas, aunque la cautela prevalece, ya que el 76% no prevé nuevas inversiones en el corto plazo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Sangre platense en la Selección

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de La Ciudad

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar

Geología e informática, al podio en la demanda de profesionales

Bono de 150 mil pesos para nodocentes de la UNLP
Deportes
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Estadio remodelado y una inversión millonaria
Francia, Portugal y Noruega podrían sellar la clasificación al Mundial
Policiales
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Falleció por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes
Información General
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Espectáculos
Johnny, un platense más
“Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente
Una larga espera en el Coliseo que se hizo sentir
El Modigliani de Depp encabeza una lluvia de estrenos en las salas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla