Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Opinión

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

ALEJANDRO RADONJIC

13 de Noviembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

eleconomista.com.ar

Argentina cerró el tercer trimestre de 2025 con exportaciones de bienes por US$ 23.800 millones, un aumento del 13,9% interanual y, además, el mejor registro para un tercer trimestre desde que hay datos comparables, por encima del pico de 2011.

Se trata de un dato de suma importancia porque hay una coincidencia plena de que Argentina puede (y necesita) exportar más para generar más divisas, empleo y conectarse más con la economía mundial para ganar productividad y escala.

Es clave, además, para despejar los temores recurrentes con respecto a la oferta de dólares que tendrá la economía para afrontar sus múltiples fuentes de demanda.

El resultado del tercer trimestre tiene un valor doble: se logra sin mejora relevante de precios internacionales; y se apoya casi por completo en más cantidades vendidas al exterior.

Los datos fueron presentados en el último informe del DESIP, dependiente del IIEP de la UBA. Lideardos por Juan Carlos Hallak, el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP) reúne a los investigadores del IIEP interesados en los desafíos que enfrenta la política pública vinculados al fortalecimiento de la estructura productiva, el impulso a la competitividad y la promoción de la inserción internacional de la economía argentina.

LE PUEDE INTERESAR

Menos inteligencia de EE UU y más narco

LE PUEDE INTERESAR

Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad

MÁS VOLUMEN, NO MÁS PRECIO

Según el informe, los precios de exportación se mantuvieron prácticamente estables frente a 2024.

Por eso, el crecimiento se explica por el lado real: +12,9% interanual en cantidades exportadas; +8,5% en cantidades respecto del récord de 2011.

Es decir, Argentina está exportando más cosas (granos, manufacturas, combustibles, alimentos), no necesariamente más caro. Eso habla de capacidad exportadora y de oferta disponible, sobre todo en el agro y en algunos complejos industriales.

EL EFECTO “ADELANTAMIENTO” DEL AGRO

El informe aclara un punto clave: una parte del salto del tercer trimestre no es estructural, sino contable.

Hubo medidas cortoplacistas del Gobierno, como la eliminación temporal de retenciones, que incentivaron a los exportadores de cereales y oleaginosas a adelantar operaciones que, en condiciones normales, se hubieran hecho en el cuarto trimestre o incluso en 2026.

¿Qué implica esto? El dato del 3° trimestre luce muy bueno, pero no es totalmente comparable con otros trimestres. Aun así, no es un dato vacío: porque ya en el primer semestre las cantidades exportadas venían creciendo +4,8% interanual y estaban en máximos históricos.

Por eso, el acumulado de enero-septiembre también es récord, y ese dato sí está menos “contaminado” por el adelanto del agro.

COMMODITIES ARRIBA... PERO NO SOLO SOJA

Dentro de los commodities, el grueso del aumento se explica por cereales y oleaginosas (dos tercios del incremento).

Pero no fue lo único: combustibles: en alza; carnes y pesca: buen desempeño; otros alimentos: también aportaron.

Es una señal positiva porque muestra que la canasta exportadora no está dependiendo de un solo producto.

¿Y las manufacturas y bienes diferenciados? Acá aparece el matiz. El informe marca que las exportaciones de bienes diferenciados se mantuvieron estables respecto del tercer trimestre de 2024.

¿Por qué, si el resto crece? Principalmente por el sector automotriz, que tuvo un trimestre flojo por parada de planta de una terminal, discontinuación de modelos y reconfiguración de oferta para lanzar nuevas versiones en el corto plazo.

Si se saca el efecto automotor, las exportaciones de bienes diferenciados crecieron 13% interanual. Es decir, la industria exportadora que no es agro ni auto también se está moviendo.

LOS SERVICIOS TAMBIÉN EMPUJAN

Aunque hay datos solo hasta el segundo trimestre, el informe destaca que las exportaciones de servicios crecieron 9% interanual. Acá el motor es clarísimo: los servicios basados en el conocimiento (SBC). Sigue flojo, en cambio, el turismo receptivo, que no terminó de recuperar niveles precrisis.

¿Qué puede pasar en el cuarto trimestre? El informe lo dice sin vueltas: lo más probable es que las exportaciones de soja y derivados se moderen, porque una parte importante ya se liquidó en el 3° trimestre. Por lo tanto, el dato agregado del 4° puede lucir más bajo, pero eso no implicaría que la tendencia de fondo se rompió.

La “señal a mirar” hacia adelante no será tanto la soja sino si sigue creciendo el bloque de bienes diferenciados y si se mantienen las exportaciones de servicios basados en el conocimiento. Ahí está el pulso real de la competitividad argentina.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor
Últimas noticias de Opinión

Menos inteligencia de EE UU y más narco

Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad

Opinan los lectores

Saber ganar
Deportes
Argentina vs Angola en el último partido del año: Scaloni duda entre históricos y la sangre joven
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Información General
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Policiales
Otra muerte por el tránsito en La Plata: una mujer perdió la vida tras un choque de motos
VIDEO.- La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: cuándo se conocerá el veredicto
VIDEO. El dramático relato de la familia que vivió el terror en su casa de La Cumbre
Cristian Tarragona: el comunicado de Unión tras el allanamiento en búsqueda de material de abuso infantil
"No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos
Espectáculos
Benjamín Vicuña estalló tras el posteo de la China Suárez: “Si no hablo soy…”
Dolor en la TV argentina: de qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla