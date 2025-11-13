Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Primicia confirmada por El Día

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
13 de Noviembre de 2025 | 09:31

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una celebración histórica. En el marco del 143.º aniversario de su fundación, se llevará a cabo la primera edición de la denominada Semana de la Música, del 15 al 22 de noviembre, que reunirá espectáculos gratuitos de diversos géneros en espacios emblemáticos de la ciudad. Se supo que Él Mató a un Policía Motorizado (liderada por Santiago Motorizado) será una de las bandas que dirá presente.

El miércoles 19 de noviembre, la jornada central del aniversario tendrá lugar en la Plaza Moreno y en ese escenario se presentará dicho banda local, lo que marcaría otra gran jornada de estirpe platense como en 2024. Además, para el jueves 20 de noviembre, la organización ha anunciado que “habrá una sorpresa”, lo que generó gran expectativa entre los vecinos y asistentes. ¿Algún cantante nacional de cierto ritmo musical y del centro del país que hará bailar a la Ciudad?

“El miércoles estará Santiago Motorizado, el jueves hay una sorpresa”, reveló el intendente Julio Alak, quien añadió: “Esta será la primera edición de la Semana de la música en La Plata, y ojalá sean muchas más. Quiero que sea como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín de Córdoba, la semana del cine en Mar del Plata, el Festival de San Sebastián en Europa, el Viña del Mar en Chile”.

La iniciativa se enmarca en una serie de ocho jornadas de shows gratuitos que atraviesan géneros como tango, folclore, rock, bolero y jazz, en plazas, teatros y otros espacios de La Plata.

Cronograma 143° aniversario

 

- Sábado 15 de noviembre – 18:00
Show: Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica. 
Lugar: Frente a la Catedral

- Domingo 16 de noviembre – 18:00
Show: Misa Criolla / Canto coral
Lugar: Frente a la Catedral

- Lunes 17 de noviembre – desde las 20:00
Show: Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga
Lugar: Hipódromo de La Plata

- Martes 18 de noviembre – desde las 18:00
Show: Peña Aniversario / Folclore
Lugar: Meridiano V 

- Miércoles 19 de noviembre – desde las 13:00
Show: Festival 143° Aniversario
Lugar: Plaza Moreno

- Jueves 20 de noviembre – 18:00
Show: Gala Lírica / Lírico
Lugar: Teatro Argentino

- Viernes 21 de noviembre - desde las 12:00
Show: Festival Sorpresa
Lugar: Plaza Moreno

- Viernes 21 de noviembre - 21.00
Show: Grandes del Jazz / Jazz
Lugar: Salón Dorado Municipal

- Sábado 22 de noviembre – Día de la Música - 19:00
Show: Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros / Boleros
Lugar: Pasaje Dardo Rocha 

- Sábado 22 de noviembre - desde las 20.00
Show: 50 centros culturales de la ciudad salen a la calle
Lugar: Centros culturales

 

