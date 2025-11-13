Duro descargo de Gianinna Maradona tras su declaración en el jury a la jueza Makintach

Recordemos que, Julieta Makintach era la jueza que llevaba adelante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Allí, fue retirada de su cargo luego de que salieran a la luz imágenes de un documental, Justicia Divina, que ella misma habría grabado durante el desarrollo de las audiencias.

Ahora, acusada de abuso de autoridad y mal desempeño, enfrenta un jury en su contra.

Por su parte, Gianinna Maradona declaró: “Me comuniqué con ella, lo único que le pregunté fue por el documental y me negó que estuvieran filmando. Me juró por sus hijos que no había ningún documental. Creí en ella como mujer. Cuando vi todo, me quería morir”, declaró Gianinna Maradona durante la quinta audiencia del jury contra la jueza Makintach.

Entonces, luego de ese tremendo momento, la hija de Diego realizo un largo descargo en sus redes: "Fue más difícil de lo que pensaba. Entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá no me lo hubiese imaginado en mi vida", subió Gianinna en su cuenta, mientras que tiró: "Parece una película de suspenso, pero es de terror".

"Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos y tu voz entrecortada y no podés seguir hablando sin llorar. Pedís disculpas y seguís porque necesitás ayudarlas a que lleguen con la verdad. Volví a hablar con el corazón en la mano y con mi verdad, que va a ser la misma mañana, pasado y siempre", señaló la hija de Diego y Claudia Villafañe.