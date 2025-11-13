VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó preso por la Tragedia de Once: lo trasladan a la cárcel de Ezeiza
"Causa Cuadernos": Cristina dice que algunos arrepentidos fueron torturados
Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”
¡Santiago Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?
Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?
Mañana se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta hay podés anotarte
MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato
Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 13 de noviembre para aprovechar en La Plata
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
Duro descargo de Gianinna Maradona tras su declaración en el jury a la jueza Makintach
La Plata, en modo primavera este jueves: se viene un finde veraniego
Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Macron anticipa que votará en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur
Hubo acuerdo y Estados Unidos pone fin al cierre gubernamental más largo
Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar
Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco de una investigación por homicidio ocurrida días atrás en La Plata, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de un joven de 19 años y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.
El operativo, encabezado por efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa, se desarrolló ayer en distintos puntos de la Ciudad: un lavadero ubicado en 19 y 523, una vivienda de 18 entre 530 y 531, y otra en 526 esquina 16.
La causa, caratulada como “Homicidio”, investiga el crimen de Hugo Agustín González, de 22 años, quien perdió la vida tras recibir dos disparos de arma de fuego el pasado 10 de noviembre en la zona de 118 y 521, barrio El Churrasco, presuntamente por la insólita disputa de una gorra.
Como resultado de las tareas de investigación realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), se logró identificar a los presuntos responsables del ataque. Uno de ellos Santino Ezequiel Piedrabuena, de 19 años, fue detenido luego de que manifestara su intención de entregarse a las autoridades. Se cree que éste fue quien efectuó los disparos que terminaron con la muerte de González. La aprehensión se concretó con la intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, y fue convalidada por la UFI N°11 del Departamento Judicial local.
El segundo implicado, Damián Michel Valenzuela, de 22 años, continúa siendo investigado en el marco del mismo expediente.
Durante los procedimientos se incautaron tres cartuchos de escopeta intactos -dos calibre 36 y uno 12/70-, cuatro tarjetas bancarias a nombre de Valenzuela, y dos teléfonos celulares pertenecientes a familiares del acusado, elementos que serán peritados por la justicia.
LE PUEDE INTERESAR
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Los allanamientos contaron con la participación de efectivos de la EPDS La Plata, GAD, Caballería, Infantería, y personal de la DDI Homicidios, en coordinación con la fiscalía y el Juzgado de Garantías N°5.
Las autoridades judiciales dispusieron que Piedrabuena sea trasladado a primera audiencia en las próximas horas, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de los implicados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí