Policiales

VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años

13 de Noviembre de 2025 | 09:54

Escuchar esta nota

En el marco de una investigación por homicidio ocurrida días atrás en La Plata, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de un joven de 19 años y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

El operativo, encabezado por efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa, se desarrolló ayer en distintos puntos de la Ciudad: un lavadero ubicado en 19 y 523, una vivienda de 18 entre 530 y 531, y otra en 526 esquina 16.

La causa, caratulada como “Homicidio”, investiga el crimen de Hugo Agustín González, de 22 años, quien perdió la vida tras recibir dos disparos de arma de fuego el pasado 10 de noviembre en la zona de 118 y 521, barrio El Churrasco, presuntamente por la insólita disputa de una gorra.

Como resultado de las tareas de investigación realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), se logró identificar a los presuntos responsables del ataque. Uno de ellos Santino Ezequiel Piedrabuena, de 19 años, fue detenido luego de que manifestara su intención de entregarse a las autoridades. Se cree que éste fue quien efectuó los disparos que terminaron con la muerte de González. La aprehensión se concretó con la intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, y fue convalidada por la UFI N°11 del Departamento Judicial local.

El segundo implicado, Damián Michel Valenzuela, de 22 años, continúa siendo investigado en el marco del mismo expediente.

Durante los procedimientos se incautaron tres cartuchos de escopeta intactos -dos calibre 36 y uno 12/70-, cuatro tarjetas bancarias a nombre de Valenzuela, y dos teléfonos celulares pertenecientes a familiares del acusado, elementos que serán peritados por la justicia.

Los allanamientos contaron con la participación de efectivos de la EPDS La Plata, GAD, Caballería, Infantería, y personal de la DDI Homicidios, en coordinación con la fiscalía y el Juzgado de Garantías N°5.

Las autoridades judiciales dispusieron que Piedrabuena sea trasladado a primera audiencia en las próximas horas, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de los implicados.

