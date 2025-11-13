Acorralado, se entregó un presunto violador

Un penitenciario imputado por 15 abusos sexuales en perjuicio de un menor, se entregó ayer en sede judicial del fuero penal de La Plata y será indagado.

Sus abogados defensores explicaron que “es una persona que se ajusta a derecho, que no intenta fugarse ni entorpecer una investigación en la que no se están cumpliendo con los requisitos que el Estado de Derecho requiere”, indicó Juan Pablo Mazzeo, letrado que asiste al acusado junto con su socio Ricardo Díaz.

En ese marco, el penitenciario que cumplía tareas como Jefe de Turno en una cárcel de Varela quedó preso tras presentarse ante la UFI 15.